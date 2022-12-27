求職吃湯麵被迷昏！父母收女兒「被搓胸片」 急付贖金救人

妙齡女子被假徵才廣告騙去應徵面試，吃下林男提供摻有安眠藥的湯麵後昏迷，慘遭林男趁機搓胸還將影片傳給父母，藉此勒贖4.5萬元贖金得逞。（情境照）

2022/12/27 23:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子去年在臉書刊登騙人徵才廣告，一名涉世未深妙齡女子應徵面試時，吃下林男提供摻有安眠藥的湯麵後昏迷，慘遭林男趁機搓胸還將影片傳給父母，藉此勒贖4.5萬元贖金得逞，案經審理，檢方依加重強制猥褻等罪起訴林男，一審則判林有期徒刑4年，可上訴。

判決指出，林男於去年11月23日在臉書刊登虛假的徵才廣告，該名被害女子看到後信以為真，與林男相約見面後被帶往一處民宅內，林男假意向被害人介紹工作內容及薪資待遇，期間並以用餐時間到，提供一碗預先摻入不詳安眠藥的湯麵供她食用，被害人不疑有他吃下湯麵，旋即陷入昏迷。

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林男先被害人已不省人事，竟將其上衣掀至露出胸罩位置，一手揉搓胸部，另手持手機錄製猥褻過程畫面，接著查看被害人手機，得知其家屬的LINE帳號，24日凌晨先傳訊息給她父親，指稱被害人到台中騙走他朋友要給家人開刀的4萬5千元，「目前叫其他朋友去抓人，人已經抓到了，如果你們有要處理的話再聯繫我。」

同日凌晨，林男再將這段猥褻女子的照片、影片，透過LINE傳給她母親並留言恫稱「拿4萬5千元來贖女兒」，被害人父母聯絡不上女兒，心生畏懼，遂在林男指示下到家樂福台中青海店門前與他碰面，再一起到女兒被拘禁的地點，交付4萬5千元後，被害人才獲釋。

林男在檢警偵訊時雖坦承犯行，但為減輕刑責，辯稱還有一名同夥，直到法院審理時才坦認是他獨自犯案，案經檢方起訴，法官審理時認為，林男與女子素不相識，竟萌生歹意，下藥令女子昏睡後強制猥褻，還拿手機拍攝過程，另恐嚇女子父母，對社會治安危害甚鉅，所為殊無可取。

經審酌認林男行為共觸犯加重強制猥褻罪、剝奪他人行動自由罪、竊錄他人身體隱私部位罪及恐嚇取財罪等4項罪名，從重依加重強制猥褻罪論處，一審將他判刑4年。可上訴。

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