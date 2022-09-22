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    惡男下藥迷昏求職女 拍猥褻照勒索4.5萬元被訴

    林男涉嫌下藥迷昏求職的小芳，拍猥褻照向小芳的父母勒索，被台中地檢署起訴。（示意圖）

    林男涉嫌下藥迷昏求職的小芳，拍猥褻照向小芳的父母勒索，被台中地檢署起訴。（示意圖）

    2022/09/22 16:15

    〔記者張瑞楨／台中報導〕女子小芳去年11月，於臉書見到林姓男子刊登的求才廣告，到台中市面試時，疑似被林男下藥迷昏，林男還伺機伸鹹豬手襲胸，並用手機拍下猥褻過程，再向小芳的父親勒索4.5萬元，台中地檢署偵查時，林男否認犯行，將責任推給身分不詳的男子「阿國」，宣稱不知小芳為何昏迷，台中地檢署不採信辯詞，依加重強制猥褻、妨害秘密罪與恐嚇取財罪名起訴。

    起訴書指出，住在北部的女子小芳（化名）去年11月見到臉書求才廣告，搭車到台中市與林男面試工作，雙方於林男住處面試時，小芳喝下疑似添加不詳藥物的食品與飲料，不久後陷入昏迷，林男趁機襲胸猥褻，還用手機拍攝猥褻過程，翌日清晨傳簡訊給小芳的父親，指控小芳詐欺，「騙我朋友（阿國）開刀費4萬5000元，現在人（小芳）已經抓到了」。

    林男又涉嫌傳上述不雅照片給小芳之父，小芳的父母親見到猥褻照片，相當的驚恐，很快拿著4萬5000元到台中面交贖金，並見到昏迷中的小芳，確認她平安後，向警方報案。

    檢警偵查時，林男不否認刊登求才廣告，但宣稱小芳昏迷與他無關，至於勒索4萬5000萬元，是小芳向「阿國」詐財，但他提不出「阿國」的真實姓名與年籍資料，檢方不採信辯詞，認為林男下藥猥褻小芳，並拍猥褻照勒索，依加重強制猥褻罪、妨害秘密罪、恐嚇取財罪起訴。

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