中國漁船新竹外海沉沒！尋獲2遺體 1獲救1失聯
2022/12/27 09:00
首次上稿 08:30
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更新時間 09:00（更新：尋獲2遺體）
〔記者歐素美／台中報導〕一艘中國籍漁船昨晚在新竹外海38海浬處因風浪太大翻覆，船上4名漁工落海，國搜中心接獲中國方面通報協助搜救，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊出動直升機前往，其中1名漁工因持有手電筒，搜救人員發現亮光，但因風浪太大，最後以吊籃拋向大海，該漁工奮力游向吊籃，終於被救起送醫。台中海巡隊出動艦艇也趕往搜救，今早尋獲兩具遺體，另有1人下落不明。
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空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊是在昨晚7點多接獲救援通知，新竹外海有中國漁船翻覆，漁工落海，任務機組員與海巡偵防組人員立即完成任務裝備整備、全裝防護隔離衣，於8點15分起飛，目標新竹外海38海浬，直升機抵達目標區後開始搜索，8點49分時發現一名漁工在海上漂浮，機工長立即投擲煙標彈定位。
由於當時海象浪高3-4公尺、風速39浬，飛行組員與海巡人員評估無法執行出艙救援，立即回報總隊改目標區上空監控等待海巡艇到達。至9點09分，現場風速有減弱趨勢，機組員掌握時效，嘗試以吊籃吊掛落海漁工，該漁工奮力游向吊籃，9點11分時人員進艙成幼將漁工吊掛上機。
空勤表示，該漁工身心狀況良好，海巡人員並立即給予保暖，飛機仍於目標區搜索另3名落海失聯漁工，20分鐘後，因油量考量，9點37時離開目標區，10點07時降落清泉崗機場，中國漁工由警消救護車後送醫院治療。該漁工表示，他是約僱上船，也不知沉沒的漁船名稱。