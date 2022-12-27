中國漁船新竹外海沉沒！尋獲2遺體 1獲救1失聯

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊將中國漁工救上機，並降落清泉崗機場後，由救護車送醫。（記者歐素美翻攝）

2022/12/27 09:00

首次上稿 08:30

更新時間 09:00（更新：尋獲2遺體）

〔記者歐素美／台中報導〕一艘中國籍漁船昨晚在新竹外海38海浬處因風浪太大翻覆，船上4名漁工落海，國搜中心接獲中國方面通報協助搜救，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊出動直升機前往，其中1名漁工因持有手電筒，搜救人員發現亮光，但因風浪太大，最後以吊籃拋向大海，該漁工奮力游向吊籃，終於被救起送醫。台中海巡隊出動艦艇也趕往搜救，今早尋獲兩具遺體，另有1人下落不明。

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空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊是在昨晚7點多接獲救援通知，新竹外海有中國漁船翻覆，漁工落海，任務機組員與海巡偵防組人員立即完成任務裝備整備、全裝防護隔離衣，於8點15分起飛，目標新竹外海38海浬，直升機抵達目標區後開始搜索，8點49分時發現一名漁工在海上漂浮，機工長立即投擲煙標彈定位。

由於當時海象浪高3-4公尺、風速39浬，飛行組員與海巡人員評估無法執行出艙救援，立即回報總隊改目標區上空監控等待海巡艇到達。至9點09分，現場風速有減弱趨勢，機組員掌握時效，嘗試以吊籃吊掛落海漁工，該漁工奮力游向吊籃，9點11分時人員進艙成幼將漁工吊掛上機。

空勤表示，該漁工身心狀況良好，海巡人員並立即給予保暖，飛機仍於目標區搜索另3名落海失聯漁工，20分鐘後，因油量考量，9點37時離開目標區，10點07時降落清泉崗機場，中國漁工由警消救護車後送醫院治療。該漁工表示，他是約僱上船，也不知沉沒的漁船名稱。

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