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    假冒衛福部發送確診者補助釣魚簡訊 刑事局逮到幕後首腦

    警方查扣手機、電腦等物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣手機、電腦等物。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/26 15:00

    〔記者王冠仁／台北報導〕37歲吳姓男子是詐騙集團的幹部，其所屬詐騙集團專門假冒衛生福利部發出「釣魚訊息」，謊稱「點擊官網領取確診者五萬元補助金」，誘騙民眾輸入個姿、銀行帳戶等資料，一旦民眾沒察覺輸入個資，詐騙集團就以行動支付的轉帳功能，扣取民眾金融帳戶內款項。幸虧經警方循線逮到吳與林姓同夥，目前正深入追查幕後詐騙集團。

    刑事局今天發布新聞公布此案的犯罪手法，同時也再次呼籲民眾，詐騙集團於疫情期間冒名政府機關，利用多元支付管道及行動通訊等服務詐騙民眾財物，對於帶有不明連結之簡訊切勿點擊，也應留意簡訊驗證碼不可提供給他人，，如發現疑為詐騙手法，請立即向警政署165反詐騙諮詢專線舉報。

    警方調查，吳姓男子與同夥假冒成衛福部，再利用網路、通訊軟體、簡訊，以亂槍打鳥的方式，發送「點擊官網領取確診者五萬元補助金」等訊息。一旦民眾上當，他們就會透過假網站讓民眾填寫申請資料，實際上則是趁機盜取民眾個人資料、行動電話、銀行帳號及簡訊驗證碼（One Time Password, OTP）等。

    詐騙集團取得這些資料後，隨即拿去冒名申辦行動支付帳號，再利用行動支付轉帳功能來扣取民眾金融帳戶內款項，盜取民眾存款。

    刑事局電信偵查大隊分析165反詐騙諮詢專線資料庫，發現今年7月、8月間共有3500多件假冒衛福部釣魚網站的詐騙案，總財損超過6600多萬元。警方組成專案小組追查，根據釣魚簡訊發送位置等科技偵查手段，循線鎖定吳男的33歲林姓共犯身處苗栗，循線前往查緝，當場查扣工作手機12支、電腦主機4台等。

    不過，當時吳嫌恰好出境前往馬來西亞，專案小組不動聲色，協請移民署進行境管；上月底，吳嫌返台時在國境遭我方人員攔下，警方隨即前往逮人。警方最後將吳、林依詐欺罪嫌送辦，同時也正深入追查幕後的詐騙集團以及其餘共犯。

    詐騙集團假冒成衛福部發送釣魚簡訊再趁機詐財。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團假冒成衛福部發送釣魚簡訊再趁機詐財。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往苗栗逮捕林姓共犯後搜查其住處。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往苗栗逮捕林姓共犯後搜查其住處。（記者王冠仁翻攝）

    刑事局公布此案詐騙手法。（記者王冠仁翻攝）

    刑事局公布此案詐騙手法。（記者王冠仁翻攝）

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