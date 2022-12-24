為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台東男被愛情騙子詐昏頭 騙行員要匯30萬給「太太」開店

    成功分局偕同警友辦事處致贈獎勵金給新港區漁會信用部與臨櫃職員，感謝該職員的機警熱心，化解了一場詐騙危機。（記者黃明堂翻攝）

    成功分局偕同警友辦事處致贈獎勵金給新港區漁會信用部與臨櫃職員，感謝該職員的機警熱心，化解了一場詐騙危機。（記者黃明堂翻攝）

    2022/12/24 14:29

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東吳姓男子被網路愛情騙子詐昏頭，臨櫃匯款30萬元被行員勸阻，他反過來騙行員說是要匯到北部給「太太」開店買咖啡器具，行員沒受騙，報警後確認他是遇到網路設局詐騙。成功分局報請警察局製作感謝狀表揚漁會信用部職員的機警與熱心。

    成功警分局表示，吳男是在網路上認識一名女網友，平日透過手機通訊軟體聯絡，在每天噓寒問暖情況下取得吳男信任，便以「老公、太太」稱呼彼此，在一步一步陷入愛情陷阱之後，竟利用各種話術詐騙吳男存款。

    吳男表示，當時是為了要幫助北部的「太太」購買咖啡設備，需要匯款30萬元，經行員查詢該匯入帳號竟是私人帳號而非公司帳號，在漁會總幹事陳俊銘及行員關心詢問後，因吳男交代不清金錢流向而察覺有異，便主動通報新豐派出所，最後吳男在新豐派出所所副所長蘇相吉與行員詳細分析後，才知道自己已遭詐騙集團盯上，幸好行員敏銳度高，將尚未匯入詐騙帳號之款項成功攔阻。

    成功分局分局長郭譯隆今天偕同警友辦事處致贈獎勵金給新港區漁會信用部與臨櫃職員，感謝該職員的機警熱心，化解了一場詐騙危機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1句「My love」婆婆淪陷欲速匯6萬給詐團 媳婦阻攔還被詛咒氣炸
    2022/12/23 11:22

    1句「My love」婆婆淪陷欲速匯6萬給詐團 媳婦阻攔還被詛咒氣炸
    詐騙融合時事！「義大利」未婚夫因疫情要台女匯機票錢
    2020/05/18 19:11

    詐騙融合時事！「義大利」未婚夫因疫情要台女匯機票錢

    雙市心「鴻灃.越」萬金買鄰超值選
    長髮正妹「照騙」 男甜喊「老公」爽得手近3萬
    2019/11/08 19:04

    長髮正妹「照騙」 男甜喊「老公」爽得手近3萬
    單親地方媽媽臉書遇到愛 領光棺材本找老外…
    2019/10/12 23:54

    單親地方媽媽臉書遇到愛 領光棺材本找老外…

    國泰卓越獎助計劃鼓勵青年勇敢築夢
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播