單親地方媽媽臉書遇到愛 領光棺材本找老外…

2019-10-12 23:54

〔記者王捷／台南報導〕退休獨居的楊姓婦人一直希望有老伴，月初在臉書被一個美國男子迷倒，解除定存46萬元，賠上棺材本急著要與老外見面，連2天到銀行匯款都被警方攔阻，苦勸她如果執意要匯款，就要告知在外縣市的兒女，最後楊婦才放棄，在警方陪同下將棺材本存回去。

60多歲的楊婦不願談到過去單親的生活，她一手將兒女撫養長大，好不容易兒女都有工作另組家庭，她才放心退休。但她一直想彌補年輕時的感情生活，想找第二春擔心自己的年紀沒競爭力，但要找年紀、感情生活差不多的對象，選擇又太少，讓她覺得愛情生活很枯燥。

這個月初，突然一名美國男子用臉書訊息聯絡楊婦，用生澀的中文示愛，自稱曾與台灣女子戀愛，認為台灣「女孩」都很溫柔。楊婦被愛情沖昏頭，沒有察覺是詐騙歹徒，而男子也照三餐向她問候，讓她覺得很幸運，也對這位老外有些心動，向男子提出見面要求，如果男子不能來台灣，她可以飛去美國。

一提到見面，美國男子馬上答應楊婦，自稱可以到台灣，經過幾天的網路相處，希望能跟楊婦一起生活，不過男子說，他有貨物卡關，需要一筆錢才能通關。楊婦也不是有錢人，唯一能用的是一筆定存，這筆原本是楊婦要辦後事的錢，但為與外國情人見面，楊婦立即解除46萬的定存。

楊婦領出錢後，第一次匯款就被銀行行員攔阻，並通知警方，警方告訴她，這是典型的「愛情騙子」網路詐騙，但楊婦聽不下去，口頭說放棄匯款，但翌日楊婦又偷偷跑到另一間銀行匯款，又被同一個警所的警員攔阻，最後警方告訴楊婦，如果執意要匯款，需要通知在外地工作的兒女。

楊婦怕兒女擔心，才放棄匯款，為了不讓楊婦繼續被騙，警方還陪同楊婦將錢存回去，保住棺材本。

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