假檢警詐144萬還不放手 煮婦這回報警逮人

江婦險些要將戶頭內最後的48萬交給詐團。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/26 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕假檢警戶頭遭冒用的詐騙老梗，單純善良的民眾遇到，還是有可能會掉入陷阱破財，六十一歲江姓婦人就因此將一百四十四萬元存款，拱手交給詐騙集團，詐團食髓知味，再次向她要四十八萬元，江婦才驚覺遭騙並報案，這回江婦佯裝上當，再由警方逮捕前來取款的兩名車手。

據悉，江婦是家庭主婦，個性也比較單純，本月十三日，江婦接獲自稱高雄地檢署人員來電，說她的戶頭遭人冒用且涉詐，資產將面臨凍結，須即刻將百餘萬元的存款領出，放置指定地點，由地檢署核對後即可領回，江婦信以為真，且太過擔心自己違法，未多想就掉入詐團陷阱。

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詐團並指示江婦，於十三至十五日這三天，將一百四十四萬元裝袋分三次，前往新北市蘆洲指定的巷子交款，詐團順利得手後，還給江婦一張假造的高雄地檢署收據。江婦以為事情告一段落，接下來只要等地檢署通知，即可自清並將錢領回，豈料十六日，詐團又要求江婦提領四十八萬元，並相約蘆洲區中山一路巷弄面交，她因此起疑報警。

警方獲報後將計就計，請江婦佯裝上當交款，警方前往埋伏，等兩名車手前來取贓，警方一擁而上將兩嫌逮捕。警方調查，鍾姓、范姓兩名車手，都是詐團最底層成員，偵訊時均不認帳，警方依詐欺、偽造文書等罪嫌將兩人送辦，並將持續溯源，追出背後集團。

蘆洲警分局呼籲，檢警絕對不會要求民眾提領現款交與公署，民眾若遇類似來電，百分百為詐騙， 掌握「一聽、二掛、三查證」原則，降低被害風險，或撥打一六五反詐專線，也可直接撥打一一○報警求援。

警方逮捕詐團車手（左）。（記者徐聖倫翻攝）

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