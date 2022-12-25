一家三口露營暖爐取暖 一氧化碳中毒送醫急救恢復意識

一家三口在帳內使用罐裝瓦斯暖爐取暖，疑通風不良造成一氣化碳中毒。（民眾提供）

2022/12/25 09:43

〔記者佟振國／南投報導〕天冷取暖要當心！一家三口於南投縣仁愛鄉一處露營區露營，由於山區入夜至清晨嚴寒，3人在帳內使用瓦斯暖爐取暖，疑通風不良，造成一氣化碳中毒，一度意識不清，今天上午7點被人發現通報119緊急送醫急救，目前3人均已恢復意識，由埔里基督教醫院轉送台中中國醫藥大學附設醫院接受高壓氧治療，詳細意外原因由仁愛警消進一步調查確認。

據了解，一家三口昨天與朋友前往仁愛鄉萬大水庫旁的一處露營區露營，由於寒流來襲，入夜後海拔1000公尺山區氣溫只有1至3度，非常寒冷，因此使用燃燒罐裝瓦斯的暖爐取暖，可能未注意通風，造成一氧化碳中毒。

請繼續往下閱讀...

夫婦及1名女兒的意識一度不清，同行的友人發現，先將3人安置室外，並打119報案，南投縣消防局調派仁愛、埔里、中心碑消防分隊救護車趕往現場，將3人送往埔里基督教醫院救治，所幸3人在送醫途中陸續恢復意識，為求安全起見，還是到院進行診治，先給予氧氣治療，據附近遊客表示，現場也有聞到瓦斯味，是否為罐裝瓦斯安裝不良，導致氣體外洩，人員吸入後造成不適，詳細意外原因還需由警消進一步調查釐清。

消防局表示，寒流來襲，氣溫驟降，民眾使用燃氣設備洗澡或取暖，務必保持通風，否則瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能會導致中毒，再冷也要打開「生命之窗」，確保安全。

露營民眾使用罐裝瓦斯的暖爐取暖，不慎造成一氧化碳中毒。（民眾提供）

瓦斯暖爐已被移至室外。（民眾提供）

現場人員有聞到瓦斯味，懷疑是暖爐罐裝瓦斯安裝不妥，導致瓦斯外洩。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法