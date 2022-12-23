88會館之亂延燒！名模錢帥君男友跨海告2媒體妨害名譽

前警察大學校長陳檡文被爆上郭哲敏開的88會館招待所。（取自台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會臉書）

2022/12/23 20:23

〔記者邱俊福／台北報導〕名模錢帥君男友郭哲敏涉及非法地下匯兌案逃亡美國，他開設的88會館與內湖辦公室會所經常有政商名流出入，也常有檢警聚會，成為社會與媒體焦點，更衍生檢警風紀、貪瀆問題，正調查中。而主角郭哲敏不滿兩家媒體爆料他涉入「超跑詐騙」，甚至指稱是幕後藏鏡人，他在海外委由律師赴北檢對兩家媒體提告妨害名譽。

檢警偵辦綽號「小明」的郭哲敏涉及非法地下匯兌、洗錢案，事後爆出，警察大學校長陳檡文5年前曾與綽號「鱸鰻」的前角頭老大林秉文等人，一同到「小明」郭哲敏開設的台北市信義區88會館招待所餐敘，引起軒然大波，內政部決定以違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規範處分陳檡文，記小過一次，陳檡文則選擇以個人生涯規劃，申請提早退休。

請繼續往下閱讀...

不久，又先後爆出多名警官出入88會館的影像，甚至連2019年時任內湖分局偵查隊長林弘基在「小明」內湖辦公室會所賭牌九，影像也被PO出，導致時任中山分局偵查隊長職務被記大過調非主管職務。

當話題持續延燒時，時任警政署政風室主任黃錦秋與承辦這起非法地下匯兌案、洗錢案的新北地檢署檢察官王涂芝遭到波及，被爆出曾接受警察邀約，到過88會館唱歌，法務部為求慎重，把黃錦秋調離現職，王涂芝則被新北檢分案調查。

一時間，警紀問題變成輿論焦點，警政署督察室也著手清查警察出入88會館有無涉及風紀問題，還在調查中。主角的郭哲敏則逃亡海外，他今天透過管道發聲明，表達「超跑詐騙」案他受騙1億多元，車子還被一車多賣，受害最大，卻有人刻意將風向轉向他是幕後藏鏡人，非常不滿，已透過律師提告兩家媒體妨害名譽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法