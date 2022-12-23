助理被開單投訴警態度不佳 劉世芳致歉：將強化管理教育

劉世芳說，作為民代的助理本應以身作則，對交通裁罰應先繳納罰鍰，再循機制向交通裁決所申訴。（資料照）

2022/12/23 18:58

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助理違規被開單投訴女警態度不佳 劉世芳服務處：該罰就罰

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委劉世芳服務處的林姓女助理20日紅燈右轉，被女警開單，事後卻投訴女警態度不佳，引發議論。對此，劉世芳今（23）日致歉，將強化管理教育，絕不容發生相同錯誤。

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劉世芳發布聲明說，服務處助理載小孩上幼兒園時，行經高雄大順路輕軌施工路段，因交通號誌被樹木擋住而誤闖紅燈，然而在警員開單舉發過程中，助理與處理警員有所爭執。

劉世芳說，作為民代的助理本應以身作則，對交通裁罰應先繳納罰鍰，若有其他主張，再循機制向交通裁決所申訴。

劉世芳表示，她稍早經媒體得知此事並進行瞭解後，服務處助理之錯誤示範，造成當事警員心理壓力，她在此代替助理向當事警員表達歉意。

劉世芳也強調，未來將強化對服務處助理的管理與教育，絕不容發生相同錯誤。

劉世芳服務處主任李元基也說，助理闖紅燈該罰就罰；而會勘並非服務處要求，女助理是受邀到場。三民二分局則澄清「沒有寫報告一事」，但女警遭投訴態度不佳，因此請她說明事發當時的狀況。

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