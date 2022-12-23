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    劉世芳助理違規被開單投訴女警態度不佳 服務處：該罰就罰

    大順路與河堤路口正進行輕軌工程，林姓女助理認為未看到燈號才會紅燈右轉。（民眾提供）

    大順路與河堤路口正進行輕軌工程，林姓女助理認為未看到燈號才會紅燈右轉。（民眾提供）

    2022/12/23 18:11

    〔記者許麗娟／高雄報導〕立委劉世芳服務處林姓女助理20日上午騎車紅燈右轉，被女警攔下開單，今天（23日）傳出林女事後投訴女警值勤態度不佳，害女警被分局要求寫報告，不過，分局回應，未要求女警寫報告，只是請她說明事由。而劉世芳服務處主任李元基受訪也回應，助理闖紅燈該罰就罰，但與投訴女警態度不佳是兩回事。

    事發地點是高雄市三民區大順路、河堤路口，當時在路口執勤的義交陳先生還原現場指出，當時已轉紅燈約3、4秒，他把指揮棒拿起擋車，一名女騎士機車後方載著小女孩，繞過他的前方右轉，女警向前攔住機車，他在一旁看到女騎士和女警看起來似乎有爭執，但現場車子多、聲音太吵，講話都會稍微大聲一點，他是覺得女騎士的態度比較激動一點，女警態度很好，而女騎士被開單後，最後才表明身分說是立委劉世芳的助理，說「會到派出所找她聊天」。

    對此，劉世芳服務處主任李元基說，據林姓女助理說，當天上午8點要送小孩到幼兒園，因大順路正在進行輕軌施工工程，當時看不清楚燈號，被女警攔下說是闖紅燈，助理趕著帶小孩到幼兒園，被開單後，才會遞出名片說自己有行車記錄器，稍後會到民族派出所看行車記錄器。

    李元基說，助理後續到派出所，看影片發現當時燈號被路樹擋住，確定闖紅燈也認為有錯「該罰就罰」，但也質疑女警處理時態度不佳，加上認為路口因輕軌施工，造成行車動線和標示不清，才會向市府相關單位反映，他強調，今早捷運、交通及警局等各單位進行道路會勘，並非服務處要求，而是受邀到場。

    對於女警遭投訴執勤態度不佳，甚至被要求寫報告，三民二分局澄清「沒有寫報告一事」，但女警遭投訴態度不佳，因此請她說明事發當時的狀況。

    分局：未要求打檢討報告 女警平時表現優異

    針對這起事件，分局也進步說明，當天陳姓女警在大順、河堤路口執行輕軌交通崗勤務，上午8點左右見林姓女騎士未依義交指揮停車，仍紅燈右轉，於是上前攔停，告知違規事項，當場開立舉發單。

    過程中，林女對於違規路口及任職單位提出質問，執勤警員皆如實回答，確認紅燈右轉，勤務過程中，警員口氣平和。分局調查後，警員依法開單，而且現場有義交見證，從未要求警員打檢討報告，僅由警員還原當天執勤經過。分局同時強調，陳姓警員平時表現優異、工作認真，從未遭民眾檢舉服務態度不佳。

    陳姓義交還原當天現場，指紅燈時他舉起指揮棒要求車輛停止。（記者許麗娟攝）

    陳姓義交還原當天現場，指紅燈時他舉起指揮棒要求車輛停止。（記者許麗娟攝）

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