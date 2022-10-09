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    好大官威！公務員羞辱加油站員工「撿破爛」 中國夫妻犯眾怒

    中國遼寧省一對公務員夫妻趁著十一假期出遊，卻對加油站員工耍官威，影片在微博瘋傳，引爆眾怒。（圖翻攝自微博）

    中國遼寧省一對公務員夫妻趁著十一假期出遊，卻對加油站員工耍官威，影片在微博瘋傳，引爆眾怒。（圖翻攝自微博）

    2022/10/09 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕好大的官威！中國近日一對公務員夫妻羞辱加油站員工是「撿破爛」，甚至還炫富，稱自己價值人民幣40萬元（約新台幣178萬元）的手錶能「買你一條命」，影片在網路上瘋傳，引爆眾怒。

    綜合中媒報導，遼寧省一對公務員夫妻近日趁著中國十一國慶連假駕車出遊，到一間加油站加油時，疑似因為贈品問題和加油站員工起爭執。從微博上曝光的影片可以看到，一名身穿黃色衣服的女子不斷謾罵，批評員工的穿著「像撿破爛一樣」，甚至還說：「你全身上下都不值我一塊錶錢，我這錶40萬都能買你的命！」其丈夫則在旁附和幫腔。

    這對夫妻的誇張言行曝光後，隨即引發眾怒。遼寧蓋州市網信辦本月8日發出通報稱，片中的男子是蓋州市某公家單位科長，其妻子則是某公家單位退休人員，2人已被罰款500元（約新台幣2230元）並給予黨內嚴重警告處分，該市紀委監委則建議男子免除科長一職。

    對此，中國網友紛紛留言「人家都戴40萬的錶了，只罰500？」、「區區科長就這麼囂張，想知道他的上司什麼樣的」、「這麼有錢還因為贈品吵架？」、「公務員那點薪資買得起40萬的錶？中國官果然好阿」。也有人無奈表示，「這不是個案，我遇過每個當公職的都跟那女的一樣心態」、「在遼寧這些都是常態了，只是沒人舉報罷了」。

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