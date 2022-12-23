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    首頁　>　社會

    開車違停見警突丟出毒品 3男女堅稱「不知道」全被送辦

    轎車內突丟出不明物品，員警撿起發現為玻璃吸食器和1包白色粉末。（民眾提供）

    轎車內突丟出不明物品，員警撿起發現為玻璃吸食器和1包白色粉末。（民眾提供）

    2022/12/23 12:49

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄員警前天（21日）深夜執勤時，見有車輛違停上前盤查，卻見車內突丟出玻璃球吸食器和裝有白色粉末的夾鏈袋，經查為毒品安非他命，但車內2男1女卻都互推東西不是他們的，最後3人全被帶回偵辦。

    苓雅分局成功路派出所指出，員警在苓雅區新光路與自強三路口發現1輛轎車在車道轉角處違停，上前盤查時，車內副駕駛座方向卻有人向外丟出不明物品，起初原以為是吸管，但坐在副駕駛座的40歲潘男卻回：「哪裡有吸管？我又沒有喝飲料」，員警蹲下一看，赫然發現竟是玻璃球吸食器和1包裝有白色不明粉末的夾鏈袋。

    被員警發現疑似丟出毒品時，潘男卻推說東西是駕駛47歲萬姓男子的，不料，萬男又推託說是後座乘客43歲周姓女子的，車上3男女皆不承認持有，當場互相推託毒品是對方的。

    員警當場以毒品試劑檢驗白色粉末，呈現2級毒品安非他命陽性反應，並將3人全帶回派出所偵辦，隨後員警也進一步在車內再查獲毒品吸食器3組、安非他命1小包，此時周女竟離譜又稱毒品是撿到的，但對於撿到的時間地點卻無法供述，最後3人皆依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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    員警發現轎車外有被丟出的玻璃球吸食器和白色不明粉末。（民眾提供）

    員警發現轎車外有被丟出的玻璃球吸食器和白色不明粉末。（民眾提供）

    員警隨後又在轎車內搜出1小包安非他命。（民眾提供）

    員警隨後又在轎車內搜出1小包安非他命。（民眾提供）

    轎車上3人面對詢問皆推說毒品不是自己的，甚至說是撿到的。（民眾提供）

    轎車上3人面對詢問皆推說毒品不是自己的，甚至說是撿到的。（民眾提供）

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