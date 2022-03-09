破台南史上最大毒品走私！截獲550公斤逾10億安毒

涉走私550公斤市價逾10億元安非他命毒品的昇鴻祥號漁船。（圖由民眾提供）

2022/03/09 10:43

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署檢察官錢鴻明指揮台南海巡隊、南市警六分局偵辦台南地區史上最大宗運輸第2級毒品甲基安非他命案，在去年11月初查獲1艘昇鴻祥號漁船涉走私550餘公斤、市價逾10億元的安非他命來台，全案偵結，檢察官依毒品等罪嫌對漁船船長盧永源、兩名船員及1名運輸者等4人提起公訴。

南檢表示，本案是台南海巡隊與南市警六分局接獲線報指被告盧姓船長以其平時捕魚用的昇鴻祥號漁船到公海，為毒品犯罪集團運輸安非他命，並議定當次運輸毒品的代價為台幣1800萬元至2000萬元，即報請南檢檢察官指揮偵辦。

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專案小組追查發現盧姓船長於2021年11月1日晚間7點多與2名船員駕駛該漁船從南市安平商港安檢站申報出關，駛向高雄外海81.67浬處，等到不詳註冊國籍的大型商船於隔天（2日）上午6、7時許駛至該處後，盧船長接受大商船起重機把21袋裝有安非他命的大型飼料袋吊掛上漁船，盧等人再把21袋毒品搬入駕駛艙內藏放、以棉被遮掩。

昇船回程時順道捕撈少量魚貨，以掩飾運毒犯行，同年11月3日下午返回台南安平漁港，盧永源在船進港後即通知販毒集團成員可以取貨，並聯繫1名陳姓被告（陳擔任陸上運輸角色，報酬100萬元），陳嫌即駕駛小客車於同日下午近4點許抵達安平漁港昇船的停泊處。

陳嫌登船後，獲報在旁埋伏的台南海巡隊查緝隊員、六分局偵查隊員隨即登船檢查，查得駕駛艙內有大批以棉被覆蓋的安非他命，扣得這批21大包內分裝為520小包、毛重達550.2208公斤的安毒；昇鴻祥號漁船也遭查扣拍賣中，展現檢警、司法機關打擊毒品犯罪的決心。

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