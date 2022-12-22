在監受刑人也想投公投票告中選會 抗告結果出爐

7名在監受刑人因人身自由受限，無法行使公民複決投票，聲請假處分被裁定駁回，其中，許姓受刑人仍不服提起抗告，最高行政法院今裁定駁回許男抗告案，全案確定。（記者楊國文攝）

2022/12/22 20:28

〔記者楊國文／台北報導〕死囚蕭仁俊、廖家麟等2名死囚與許男等5名在監受刑人，因無法參與上月26日舉行的18歲公民權修憲複決公投，向中央選舉委員會要求在監所設置投開票所或透過戒護投票，被否決後，蕭等7人聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院指中選會只負責指揮監督、非義務機關，7人不能以中選會為相對人，聲請定暫時狀態假處分，裁定駁回。許男仍不服，提起抗告，最高行政法院今裁定駁回許男抗告案，全案確定。

蕭仁俊、廖家麟、許男、陳男、康男、邱男、林男等7人，目前分別在台北監獄、台北分監等矯正機關服刑之故，以致於人身自由受到限制，不能回戶籍地行使11月26日修憲案的18歲公民權投票。

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蕭等7人因此向中選會要求在監所設立投開票所，或是戒護他們離開監獄投公投票。7人被拒後，認為投票日在即，若無法投公投票，會對他們產生重大損害與急迫危險，向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分。

台北高等行政法院審理認為，受刑人的人身自由雖被限制在監獄中，但未因此遭憲法放逐而成為「棄民」或「化外之民」，且受刑人只是穿著囚服的國民，除了人身自由受限外，若要加以限制他們受到憲法保障的基本權利，仍要符合正當目的，手段也要合乎比例。

不過，設置或管理各投開票所，由各縣市選委會負責，中選會只負責指揮監督、非義務機關，因此，7人不能以中選會為相對人聲請定暫時狀態假處分，裁定駁回。

許男不服北高行的裁定結果，提起抗告。最高行政法院認定，北高行的裁定無誤，今駁回抗告，全案確定。#

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