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    冬至不平靜！ 彰縣40起火災 民宅、工廠火警7起

    和美鎮一棟3樓透天厝1樓轎車、2輛機車陷入火海，火勢一度相當猛烈。 （民眾提供）

    和美鎮一棟3樓透天厝1樓轎車、2輛機車陷入火海，火勢一度相當猛烈。 （民眾提供）

    2022/12/22 17:32

    〔記者湯世名／彰化報導〕冬至不平靜！彰化縣今天大白天和美、溪湖、埔心、埔鹽、大村等鄉鎮共傳出7起民宅或工廠火災，另發生30多起雜草火災，讓消防員疲於奔命，其中和美鎮忠信路一棟3樓透天厝，一樓騎樓堆放的雜物與停放的轎車、2輛機車陷入火海，火勢一度相當猛烈，母女受困後陽台，消防員架設消防梯引導2人順利逃生，所幸僅輕微嗆傷，不過轎車與機車都燒毀，當地居民則說今天冬至附近有人在燒金紙拜拜，沒想到強風把金紙吹到騎樓引發火災。確實起火原因則要由消防單位釐清。

    彰化縣消防局今天統計至下午4點為止，全縣共發生約40起火災，雜草火災有30多起，民宅或工廠火災則高達有7起之多，火災件數是平常的3倍之多，先是清晨5點多溪湖鎮大溪路民宅火災，一度有一家4口受困2樓，所幸消防員及時救援，將燻黑的4人救出送醫。

    中午時分，和美鎮忠信路民宅1樓騎樓突然起火燃燒，火勢延燒到1輛停放騎樓的轎車與2輛機車，消防局據報派出多達8個分隊30多名消防員趕往搶救。消防員趕抵現場發現1樓陷入火海，雜物、轎車與機車火勢相當猛烈，濃煙竄天，立即部署水線搶救，一度傳出有母女受困在3樓後陽台，消防員趕緊架設消防梯，引導2人順著梯子往下爬順利獲救，不過有輕微嗆傷。經過數十分鐘搶救後火勢撲滅，所幸無人員重大傷亡，起火原因由消防局釐清。

    當地居民則說，今天冬至附近有人在燒金紙，可能是因為風勢強勁，把燃燒中的金紙吹到該棟民宅引燃雜物起火燃燒，火勢延燒到轎車與機車，還曾聽到多起爆裂聲響。

    無獨有偶，埔心鄉、埔鹽鄉、大村鄉、和美鎮西川路與北連路下午1點左右也接連傳出民宅火工廠火災，消防局分別派出5至9個分隊不等的消防人員趕往搶救，其中大村鄉工廠火災火勢也相當猛烈，所幸未釀人員傷亡，屋主懷疑可能是有人燒金紙不慎所引燃，消防局也要進一步釐清火災發生原因。

    大村鄉1間工廠陷入火海，火勢一度相當猛烈。 （民眾提供）

    大村鄉1間工廠陷入火海，火勢一度相當猛烈。 （民眾提供）

    和美鎮一間工廠陷入火海，火勢一度相當猛烈。 （民眾提供）

    和美鎮一間工廠陷入火海，火勢一度相當猛烈。 （民眾提供）

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