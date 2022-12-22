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    首頁　>　社會

    囂張！ 國中生校園糾紛遭校外人士押走 5人落網

    有網友於昨天深夜透過臉書「爆料公社」爆料，指苗栗某國中生遭霸凌，疑似發生口角遭校外人士帶走。（翻攝「爆料公社」）

    有網友於昨天深夜透過臉書「爆料公社」爆料，指苗栗某國中生遭霸凌，疑似發生口角遭校外人士帶走。（翻攝「爆料公社」）

    2022/12/22 16:20

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕有網友於昨天深夜透過臉書「爆料公社」爆料，指「苗栗某國中生遭霸凌，疑似發生口角遭校外人士帶走，後續狀況不明」。由於事發地點就在苗栗縣通霄警分局附近，警方今早發現組專案小組，於中午將涉案5人全數帶回，訊後依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

    該名爆料網友並在「爆料公社」附上霸凌影片，只見一名身穿國中體育服的男學生，被其他4、5名男子團團包圍，男學生嚇得不敢動彈，接著被對方要求上車，男學生疑似不從，還被其中一名男子「巴頭」。

    通霄警分局今天上午網路巡邏時，發現該篇爆料，發現事發地點在通霄鎮旗山路一間寺廟前，就在警分局附近，雖無報案紀錄，但分局長立即指示偵查隊及通霄派出所組成專案小組，分別派員至國中詢問該名學生案發經過及辨識涉案人員，於中午12點許將20歲陳姓男子為首的霸凌者5人全數帶回詢問，依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

    通霄警分局表示，經了解被害國中男學生於昨（21）日與班級同學發生糾紛衝突，對方遂聯絡校外人士於被害男學生下課後，堵人言語霸凌、拍打後腦杓再載至海水浴場談判後，將被害男學生留置該處；被害男學生稱在海水浴場未遭施暴，之後打電話給家人載回旗山路寺廟前，再騎自行車返家。

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