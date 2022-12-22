Steaker創辦人黃偉軒涉嫌吸金數億被聲押禁見

區塊鏈專家、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉 軒。（擷取至STEAKER官網）

2022/12/22 08:32

〔記者錢利忠／台北報導〕區塊鏈專家、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，以幫助投資人或機構輕鬆投資加密貨幣及配置數位資產聞名，卻被控於官網成立多元的保本投資方案，不法吸金高達數億元；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處、資安工作站等單位，兵分7路搜索、約談黃男及該公司員工等5人，今天凌晨訊後依違反銀行法、詐欺等罪將黃偉軒聲押禁見。

同案被告另包括該公司技術長修敏傑、營運長潘沂莛，各50萬元交保；黃偉軒胞弟黃浩軒30萬元交保；該公司行銷主管盧天心25萬交保。

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今年31歲的黃偉軒在就讀台灣大學資工系期間，開始投入比特幣交易，後來在台大資訊工程暨網路媒體研究所求學時，投入加密貨幣錢包開發，並於2019年成立虛擬貨幣資產管理平台「Steaker」，管理規模超過6000萬美元，折合台幣將近20億元資產，堪稱台灣區塊鏈產業的傳奇人物。

黃偉軒就業後曾當過奇摩軟體工程師，經「麻吉大哥」黃立成提拔，於2018年間成為秘銀科技副總裁，並在黃立成的鼓勵之下，創立虛擬貨幣資產管理平台「Steaker」，對外宣稱致力開發虛擬貨幣資產獲利策略，提供多元組合性的商品給數位世代的族群，黃也兩度獲選為台灣區塊鏈產業年度最有影響力的21人之1。

檢調獲報，該公司自2020年開始，涉嫌於官網上公布多元投資方案，並以風險等級區分出5種級別，包括保守型、穩健型、冒險型LV1、L2、L3等五種級別，用戶可承擔的最大虧損，由最低至最高投資級別，分別為本金的1％以下至49％以上。

檢調追查發現，該公司諸多的投資方案中，以適合初學者投資的保守型方案為例，固定利率，最低投放金額100美元，約期7天、1個月、3個月，分別提供預期年化報酬5.2％、5.4％、5.8％的高報酬；此外，該平台也有諸多高風險的多元投資方案，由於相關投資方案涉及收取民眾存款，因此涉嫌違反銀行法所規定未經主管機關擅自營業金融資訊服務事業等法規，而遭檢調搜索及約談。

根據該公司官網介紹，Steaker於2019年成立後，隔年10月的客戶總資產，即突破市值等於5千萬美元的虛擬資產，去年該公司總平均年化報酬突破36％；投資方案主打簡單、透明、即時等口號，宣稱打造最適合新手的使用體驗，初學者也能在3分鐘完成虛擬資產配置，平台方案策略每小時計息不間斷，用戶可隨時查看成效，並定期推播個人績效及市場動態，讓用戶享受即時獲利及虛擬貨幣產業趨勢。

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