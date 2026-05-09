盤據捷運車廂「鼠類偵防師」證實是「王蛇」 在動保處安度首夜

北捷板南線車廂出現活生生寵物蛇，台北市動保處表示，已將蛇隻公告於動保處官網「收容救援」專區，認領期間至5月18日。（台北市動保處提供）

台北捷運的列車車廂昨天驚見一尾白蛇在座椅上爬行，民眾笑稱，難道是台北市的「鼠類偵防師」？台北捷運說明，這一尾寵物蛇是無毒的「王蛇」，保全人員接獲民眾通報後已趕緊將牠帶下車，已送往動保處安置收容；動保處今天表示，「捷運車廂出現蛇還是第一次。」另外，北捷已接到疑似飼主的電話，確認身分後將通知領回。

動保處指出，這尾寵物蛇是「王蛇」，沒有毒性，今天已公告在動保處官網的「收容救援」專區，認領期間至5月18日止，如無飼主出面認領，將從5月19日起開放民眾認養。

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根據動保處規定，認領人（飼主）必須詳述這尾寵物蛇的外觀或生理特徵、遺失時間與地點等，並檢具先前的飼養照片或相關文件等足供證明所有權的資料，也須支付自公告日起每日200元的動物飼養管理費。

動保處官網提到，開放認養後，認養者需於認養時出示台北e大線上課程［環境教育］寵物基本健康常識、寵物臨終關懷、動物保護法簡介的完課證明、身分證影本，並自備動物運輸用容器，認養者需同意動保處後續進行追蹤訪視。

捷運局也表示，目前交由動保處安置被捕獲的寵物蛇，後續若查獲飼主，將依違反大眾捷運法第50條第1項第8款：未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，裁罰1500元。

北捷板南線車廂出現活生生寵物蛇，引起熱議。（threads網友@life_sciences_kk授權）

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