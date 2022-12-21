基隆義消總隊長林耀宗與林右昌同進退 打火兄弟訝異

基隆市義消總隊長林耀宗請辭，12月25日和林右昌同進退，讓新市長有更大發揮空間。（記者盧賢秀翻攝）

2022/12/21 22:28

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市長林右昌即將卸任，除了市府8位政務官一起同進退之外，今天突然傳出基隆義消總隊長林耀宗已經請辭，將在12月25日離任，與林右昌同進退，明年的春安慰問和農曆119水德君星壽誕聯歡晚會都暫緩，待新總隊長到任後擇期舉辦，令許多義消很訝異「以前從來沒有這樣」！

基隆市消防局今天發文給義消總隊及各大、中、分隊，因總隊長林耀宗將在12月25日離任，總隊重大決策待新總隊長到任後再裁決，原訂明年1月22日春安慰問和2月9日水德星君壽誕聯歡晚會都暫緩舉辦，待新總隊長到任後擇期舉辦，義消們紛紛詢問怎麼回事？林耀宗很資深、任期還有1年半，怎麼突然離任呢！

請繼續往下閱讀...

今年75歲的林耀宗，義消資歷47年，其實他已經退休，林右昌上任後一再請託，他才回任擔任義消總隊長，雖然任期還有1年半，他說，離任不是突然，在11月26日選舉結果出爐後他就毅然決定要和林右昌同進退，讓新當選的市長不要綁手綁腳，有更大發揮空間。

林耀宗說，他曾經跟林右昌報告要跟他一起退，林右昌勸他不要如此，做到任期結束為止，不過，林耀宗還是把服務證交回基隆市消防局，今天正式發文通知義消總隊。

打火兄弟今天接到通知紛紛問，林耀宗怎麼「落跑呢」，以前都做到任期屆滿，沒人提早退。林耀宗淡淡地說，他年事已高，要回家陪太太，希望義消同仁的福利、訓練，秉持傳統制度延續下去，他也希望建立標竿，和市長同進退，不要有1年半的「時間差」，讓新當選市長能好好做事。

資深義消幹部私下透露，其實在選舉期間就有人放話，要由年輕人來接棒歷練，已嗅出火藥味。這是繼謝國樑在臉書貼文要檢討市府約聘僱和臨時人員，造成公務員人心惶惶後，再度傳出民間團體義消總隊長主動讓位的事件。

基隆義消總隊長林耀宗任期還有一年半，確定請辭25日和林右昌同進退，回家陪太太。（記者盧賢秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法