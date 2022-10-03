嘉義民雄義消招募熱血青年 「換裝大挑戰」吸睛

嘉義縣民雄義消分隊拍攝帥氣的招募影片。（張文榮提供）

2022/10/03 08:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄義消分隊因近年退休隊員較多，為招募義消，副小隊長張文榮提議構思，與義消隊員們拍攝創意十足的「職業換裝大挑戰」招募影片，展現義消工作時接獲任務，迅速換裝加入救援的過程，希望能吸引熱血青年加入，其中「準義消」王倚真換裝入鏡，將成為該分隊第一位女性救災義消，相當亮眼。

張文榮說，國家資源有限，而民間力量無限，義消是來自各行各業的熱心人士，在救災救護救援扮演重要角色，支持消防工作；他提議拍攝影片，「自編自導自演自剪」，隊員們都很支持，希望熱血青年們能加入義消，守護社會。

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張文榮說，有些民眾對義消有刻板印象，誤解是要常應酬，其實透過長期訓練，義消可具備專業救災技能，能做很多事，可協助佈線、搶救、破壞器材、救人及水上救生，因此藉由影片拍攝，讓社會得知有需要救援時，義消會盡可能的協助。

王倚真的父母是義消分隊長王清煌及鳳凰志工分隊長何美雪，她從小就有想當消防員的想法，因年輕時就結婚生子，為顧及家庭而沒從事消防工作，目前即將加入義消行列，與父母一同幫助社會。

職業換裝大挑戰由保險師王倚真換裝成為佈線手，水肥師洪世居換裝成瞄子手，修車師康賜傑換裝為破壞手，送貨師張文榮換裝成搜救手，肉圓師郭同毅換裝為救生手，展現義消在工作時，得知需協助任務而出勤的過程，影片中由吳俊德協助拍照，中正大學台灣文學與創意應用研究所所長李知灝也提供空拍美照，東榮國小附設幼稚園師生參與拍攝。

張文榮說，只要居住在民雄鄉，18歲至40歲的鄉民，男生需役畢，就可加入民雄義消。

保險員王倚真換裝入鏡的畫面活力十足。（記者林宜樟翻攝）

賣肉圓的郭同毅，接獲任務放下手邊肉圓趕緊協助救援。（記者林宜樟翻攝）

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