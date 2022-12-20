超商禮券送好康「掃QRcode還可得2000元」！網友疾呼：是假的！

該網友發文表示自己突收到超商禮券，信上「資訊不明」，明顯是詐騙。（擷取自爆料公社）

2022/12/20 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕「禮券詐騙」要當心！今（20日）有網友表示，近日收到一封內含500元全家便利超商禮券的信件，禮券上方更寫道「掃描QR Code就能獲得2000元」，面對「好康」突然從天而降，原PO從種種跡象判斷是詐騙，並直呼新型詐騙出沒。該文一出，立馬引發網友共鳴「也有收到類似的」。

某網友於臉書社團發文分享道，19日發現信箱內有封信件，拆開看是一張面額500元的全家便利商店禮券，除此之外上方寫道「掃描QR Code加入好友就能獲得2000元現金禮券」。不過該網友眼尖發現「信封外面沒有姓名，住址，公司名稱」，且「沒有公司統編條碼、地址、辨色3D數字、公司鋼印」明顯是詐騙信件，而這些操作也讓他直呼「詐騙集團這樣騙大家刷QR Code......太傻了！」。

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對此有網友留言「是新詐騙手法，禮券是假的千萬不能掃碼，免得因貪財損失慘重！」，另外也有網友譏諷道「直接戳中台灣人愛貪小便宜的本性。」、「官方有發聲明澄清了，但還是有人會上當， 沒辦法！」面對新型詐騙手法，全家超商先前已緊急聲明澄清「此禮券非全家官方發出」，最後原PO也強調該詐騙手法很容易發現，呼籲大家「不要貪小便宜去相信這種來路不明的鬼東西！」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

面對新型詐騙手法，全家便利超商已發聲明澄清是「偽券」，提醒民眾切勿上當。（截取自「全家在這裡」臉書專頁）

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