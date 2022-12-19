YouTuber「叉雞」爆日本「無罩散步」影片 背後疑色情集團經營

日本流傳「無罩散步」的影片，YouTuber「叉雞」分析出「無罩散步」的真相。（圖翻攝自YouTube）

2022/12/19 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕先前日本網路流傳，數名網美拍起「無罩散步」的影片，即是不穿胸罩散步的潮流，引發外界一陣熱議，香港、台灣等地也有網紅爭相模仿。然而，近日YouTuber「叉雞」分析「無罩散步」的真相，認為背後疑有集團式經營，以「A片」做為賣點，背後管理影片及付費帳號，再從付費觀看者大撈一筆。

近日，日本的YouTube、Twitter等社群平台上流傳「ノーブラ散歩」（No Bra散步）標籤，影片中的女生未穿內衣僅著貼身衣服散步，渾圓的胸部及乳頭若隱若現的影片在網路上瘋傳，短短2週就逾10萬位訂閱者、逾307萬觀看次數。

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然而，YouTuber「叉雞」對此現象進行分析，他指出多項原因，證明「無罩散步」影片極可能為集團式操作來獲取金錢。他說明，影片中皆未插播廣告，因此推測影片已被列為「黃標」，所以無法獲得任何盈利，不過，影片介紹欄內的Twitter連結「引流付費網站」，吸引別人購買商人販售的「自慰」影片，從中獲取盈利。

為了證實此傳言，「叉雞」發現其中一名散步系網紅YouTuber「YUI」，擁有超過8個頻道，甚至開設不同語言，以吸引外國人點閱。「叉雞」更直接向網站申請加入團隊，表示自己是一位「非常缺錢的女大學生」，便馬上收到面試邀請。

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