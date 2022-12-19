為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    YouTuber「叉雞」爆日本「無罩散步」影片 背後疑色情集團經營

    日本流傳「無罩散步」的影片，YouTuber「叉雞」分析出「無罩散步」的真相。（圖翻攝自YouTube）

    日本流傳「無罩散步」的影片，YouTuber「叉雞」分析出「無罩散步」的真相。（圖翻攝自YouTube）

    2022/12/19 17:18

    〔即時新聞／綜合報導〕先前日本網路流傳，數名網美拍起「無罩散步」的影片，即是不穿胸罩散步的潮流，引發外界一陣熱議，香港、台灣等地也有網紅爭相模仿。然而，近日YouTuber「叉雞」分析「無罩散步」的真相，認為背後疑有集團式經營，以「A片」做為賣點，背後管理影片及付費帳號，再從付費觀看者大撈一筆。

    近日，日本的YouTube、Twitter等社群平台上流傳「ノーブラ散歩」（No Bra散步）標籤，影片中的女生未穿內衣僅著貼身衣服散步，渾圓的胸部及乳頭若隱若現的影片在網路上瘋傳，短短2週就逾10萬位訂閱者、逾307萬觀看次數。

    然而，YouTuber「叉雞」對此現象進行分析，他指出多項原因，證明「無罩散步」影片極可能為集團式操作來獲取金錢。他說明，影片中皆未插播廣告，因此推測影片已被列為「黃標」，所以無法獲得任何盈利，不過，影片介紹欄內的Twitter連結「引流付費網站」，吸引別人購買商人販售的「自慰」影片，從中獲取盈利。

    為了證實此傳言，「叉雞」發現其中一名散步系網紅YouTuber「YUI」，擁有超過8個頻道，甚至開設不同語言，以吸引外國人點閱。「叉雞」更直接向網站申請加入團隊，表示自己是一位「非常缺錢的女大學生」，便馬上收到面試邀請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本女主播「裸體圍裙」報新聞？電視台曝光真相
    2020/10/13 20:23

    日本女主播「裸體圍裙」報新聞？電視台曝光真相
    日本破獲蘿莉控7200人 驚見檢察官、警察、議員涉案
    2018/01/01 14:10

    日本破獲蘿莉控7200人 驚見檢察官、警察、議員涉案

    皇翔來青新北耶誕城 感受新板繁華精粹
    觀光廣告走色情風 宮城縣民有「異」見
    2017/07/11 06:00

    觀光廣告走色情風 宮城縣民有「異」見
    前東京都知事一張圖 讓日本網友直呼真男人
    2017/05/29 17:20

    前東京都知事一張圖 讓日本網友直呼真男人

    台新暖流抗寒流 3千萬捐179家公益團體
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播