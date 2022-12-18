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    法、阿世足爭冠！台中運彩公會開烤肉趴 粉絲血脈噴張觀戰

    「運彩公會」會館，也舉辦應景的烤肉餐車活動。（民眾提供）

    「運彩公會」會館，也舉辦應景的烤肉餐車活動。（民眾提供）

    2022/12/18 22:44

    〔記者許國楨／台中報導〕世界盃足球賽冠軍金盃今（18）日晚間11點登場，將由法國對上阿根廷，由於雙方除各有一票忠實粉絲球的支持者，彩券經銷商商業同業公會，晚間則在會館前舉辦烤肉趴，讓大家邊吃烤肉邊觀戰還可以下注，令人感受到現場血脈噴張氣氛，彩迷瘋狂的程度也達到最高點。

    今晚冠軍戰是由力拚2連霸的法國對戰阿根廷梅西大軍正式交鋒，精彩可期，雖然大部分彩迷都認為是場55波的比賽，但彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇業者認為，今日阿根廷有幾個優勢，超級球星也是救世主梅西，應該於正規時間內必會切入禁區優勢來產生點球發生，或是靠定位球來產生絕殺，青史留名。

    反觀法國除了連屆奪冠壓力之外，還有來自於傷兵累累情報，單靠陣中主力球員法國隊前鋒姆巴佩的衝鋒陷陣，不足以應對士氣高昂的阿根廷，但目前投注比例最多是為和局選項約有40%，投注法國則有35%；投注最低為阿根廷則有25%，建議彩迷可以正向思考。

    何昱奇表示，初估台灣運彩目前累積銷售金額已達92億元，超越2018年世界盃的總銷售額70億元，本屆可銷售成績應該可以突破新台幣100億元，短短1個月替運動發展基金帶來10億元挹注，整體而言動於台灣發展體育運動產業是不可缺少的強大安定力量。

    另針對今晚冠軍戰，位在台中市南區南平路的「運彩公會」會館，也舉辦應景烤肉餐車活動，彩迷朋友免費參加享用，一邊觀戰還可以下注，一起迎接冠軍戰，雖然寒流來襲入夜後氣溫更低，但現場氣氛更熱到不行，但能不中獎還是要看運氣，呼籲彩迷投注要量力而為，不要過度。

    世足冠軍賽今晚登場，台中市彩券行湧現人潮。（民眾提供）

    世足冠軍賽今晚登場，台中市彩券行湧現人潮。（民眾提供）

    世足冠軍賽今晚登場，台中市彩券行湧現人潮。（民眾提供）

    世足冠軍賽今晚登場，台中市彩券行湧現人潮。（民眾提供）

    「運彩公會」會館，也舉辦應景的烤肉餐車活動。（民眾提供）

    「運彩公會」會館，也舉辦應景的烤肉餐車活動。（民眾提供）

    球迷邊吃烤肉邊觀戰還可以下注，氣氛熱到不行。（民眾提供）

    球迷邊吃烤肉邊觀戰還可以下注，氣氛熱到不行。（民眾提供）

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