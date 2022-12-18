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    台南學甲槍擊案供槍2共犯收押 2主嫌在逃

    台南檢警偵辦學甲區八十八槍槍擊案，逮捕涉提供槍彈的蔡嫌（中者）。（警方提供）

    台南檢警偵辦學甲區八十八槍槍擊案，逮捕涉提供槍彈的蔡嫌（中者）。（警方提供）

    2022/12/18 19:35

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南學甲區88槍槍擊案，檢警專案小組於16日拘提幕後策劃人楊展華，同時循線找到上游提供衝鋒槍的蔡姓男子，專案小組於同日到新北市抓到人，還有開車載楊展華去取槍的謝姓司機，檢方認為蔡男、謝男兩人涉槍砲等罪嫌重大、有串、滅證之虞，17日晚間向台南地院聲請羈押禁見。

    台南地院於18日下午召開聲押庭，晚間法官裁定蔡、謝2嫌收押禁見。

    偵辦槍擊案的警方專案小組，16日在新北市新莊區逮捕涉嫌提供衝鋒槍的蔡姓男子，另還逮捕其他3人，其中謝姓嫌犯陪同楊展華北上向蔡嫌拿槍回台南，蔡、謝兩嫌在17日都被移送偵訊，檢方聲押禁見；另吳姓、蔡姓2人涉嫌幫忙窩藏主嫌「紅龜」洪政軍，案情釐清後，吳、蔡2人被檢方請回。

    據了解，學甲槍擊案案發原因與太陽光電利益糾紛有關，案情輪廓大致是在逃的「紅龜」洪政軍找楊展華當面謀議，由楊嫌提供衝鋒槍和子彈交給洪政軍，再由洪把槍彈拿給涉案槍手孔祥志於今年11月10日凌晨騎機車到學甲區兩地開槍恫嚇；接應的共犯李奇漢在11月10日凌晨開車載孔祥志到台南市區騎作案機車到學甲區開槍；共犯郭建彰則是涉嫌提供作案機車給孔嫌。

    此案共犯楊展華、郭建彰、李奇漢都已落網並被法院裁定收押，警方專案小組於16日晚間再兵分多路到北、高等地共逮捕蔡、謝等4人，並在18日晚成功聲押禁見蔡、謝兩嫌，迄今已有5名共犯被收押。

    其中蔡男涉嫌提供衝鋒槍給楊展華，並涉嫌資助窩藏「紅龜」洪政軍；謝姓男子則是陪同楊展華北上向蔡男拿取衝鋒槍；此案主嫌洪政軍、涉開槍的槍手孔祥志2嫌在逃，迄今不知去向，孔嫌疑已偷渡潛逃國外。

    台南檢警偵辦學甲區八十八槍槍擊案，逮捕涉幫忙取槍的謝嫌（左二）。（警方提供）

    台南檢警偵辦學甲區八十八槍槍擊案，逮捕涉幫忙取槍的謝嫌（左二）。（警方提供）

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