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富商向詠強撞死空少花800萬和解仍判6年8月 判決理由出爐

有2次酒後駕駛前科的富商向詠強，前年11月再次酒駕上路，駕保時捷休旅車在台北市敦化南路時，撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員。（資料照，記者鄭景議翻攝）

有2次酒後駕駛前科的富商向詠強，前年11月再次酒駕上路，駕保時捷休旅車在台北市敦化南路時，撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員。（資料照，記者鄭景議翻攝）

2024/05/03 16:40

〔記者張文川／台北報導〕有2次酒後駕駛前科的富商向詠強，前年11月再次酒駕上路，駕保時捷休旅車在台北市敦化南路時，撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員，台北地院國民法庭今宣判，依公共危險致人於死罪判向6年8月，判決理由出爐，合議庭考量向男已是3犯酒駕、無照駕駛、酒測值高達0.58等惡行，即使符合自首、已全額支付800萬元和解金、死者也有闖紅燈的過失，仍判6年8月徒刑。

酒駕致人於死罪的法定刑度為5年以上有期徒刑，最重可判無期徒刑。北院國官庭認為，向男犯後自白，對犯行、罪名均坦承不諱，且與證據相符，構成刑法第185條之「曾犯酒駕而不能安全駕駛罪確定後，10年內再犯酒駕致人於死」，案發後留在現場等候警察，符合自首要件予減輕其刑。

但合議庭認為，本案沒有「情輕法重」處，無從再依刑法第59條酌減其刑，審酌向男酒駕3犯、無照駕駛、吐氣酒精濃度數值每公升0.58毫克、違反義務的情狀、已全額賠償死者家屬和解金800萬元、死者案發時也有闖紅燈等量刑因子後，量處徒刑6年8月。

國民法法庭特別說明，檢察官雖在審理時質疑向男疑似刪除事發當下行車紀錄器檔案，但法庭認為，依據檢察官的舉證，尚無法證明此事，因此量刑時並未審酌此事。

去年11月1日下午向男在飯店飲用半瓶紅酒後，晚間8時52分酒後駕駛白色保時捷休旅車，途經敦化南路二段快車道第2車道時，因酒駕導致操駕及反應能力降低，車速逾50公里限速，撞上行走在人行穿越道的54歲星籍空服員，送醫不治。向男酒測值高達0.58，北檢去年7月依公共危險致死罪嫌起訴。向男曾聲請不採行國民法官制，但被駁回。

檢方查出，向詠強是3家公司董事長、一家董事，擁有芳療按摩、投顧、室內裝潢等公司，以及冠天下、六星集等連鎖按摩會館，共投資20家公司，身價逾5億元；但他曾在2015年2月、2019年1月，兩度酒駕被攔獲，被判刑4月易科罰金確定，也被吊銷駕照，無照卻仍酒駕上路，撞死無辜路人。

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