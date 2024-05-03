台南某國中籃球隊爆霸凌！煽動打架、黑衣人喬事 校方調查：傳言離譜

台南某公立國中籃球隊傳出霸凌事件，教育局與校方強調校園霸凌「零容忍」，將會調查釐清真相， 還給校園安全。（記者洪瑞琴攝）

2024/05/03 17:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南某公立國中籃球隊傳出疑似霸凌事件，1位鄭姓球員被投訴帶頭欺負有妥瑞氏症的學弟，而其家長仗權勢企圖以「黑社會」手法來喬事擺平。校方強調，獲報後已啟動調查程序，同時依規定通報南市教育局。

教育局表示，已接獲校方通報，並要求調查清楚，若確有霸凌事實應作相對處置，校園霸凌「零容忍」，絕不寬貸。

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校方表示，4月下旬接獲受害球員家長投訴電話，指孩子被鄭姓球員唆使煽動打架，由於事件發生於去年8月校外比賽期間， 2位打架當事人沒有作任何反映，帶隊教練也不知情，事過境遷，才知有此事，確實感到很訝異，當下即以校園霸凌事件規定啟動調查，除了與打架當事人雙方家長先會面協調，4月30日包括校長、打架學生家長、鄭姓家長都在場面對面協調。

校方強調，打架原因尚待釐清中，是不是當事人平時相處不和睦，而產生肢體衝突，或是鄭生刻意操弄，各說各話、誰是誰非，尚難定論，但一定是秉公處理，不會因家長有何身份而護短，當天協調更沒有感到受威脅，被說成有「黑衣人」來喬事，實在很離譜！

民眾投訴表示，鄭姓籃球員仗著家裡有錢，曾在暑假訓練時教唆其他球員去拐陳姓、莊姓學弟到房間，當時還有很多球員在場阻止兩人離開，然後陳、莊兩人互毆，供其他球員欣賞取樂，甚至因此頭破血流、身體多處瘀傷，後來還帶頭嘲笑某陳姓同學的妥瑞症，也多次污辱其他女籃球員。

家長要申訴性平委員會，以及陳、莊2位同學家長申訴霸凌。鄭姓球員父親帶頭示威，找了幾10個黑衣人在校門口，「甚至帶小弟在校長室」，單方面指責陳姓、莊姓同學的錯，也讓女籃被污辱的同學申訴未果，最後都是被害者離開。

投訴民眾表示，校園霸凌加上家長訴諸「黑社會」威脅，在球隊影響很大之外，受害者也一一轉學，今年1年級體育班轉學率，就屬籃球隊最高，因為除了鄭姓球員，還有王姓球員，哥哥有明星球員光環，也在學校作威作福。

投訴民眾表示，鄭姓家長在校長室內說要用「社會事」來處理，學校卻沒有半點作為，也難怪校園霸凌頻傳。這些校園不公平的事件，不應該演變的那麼囂張猖獗，應把事實真相還給受害同學，還給校園平靜。

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