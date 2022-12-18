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    首頁　>　社會

    學甲槍擊案再逮3嫌 方仰寧：所有共犯都不會放過

    檢警偵辦「1110學甲槍擊案」，再逮涉藏匿「紅龜」洪政軍的吳姓（中前）、蔡姓（中後）等嫌。（警方提供）

    檢警偵辦「1110學甲槍擊案」，再逮涉藏匿「紅龜」洪政軍的吳姓（中前）、蔡姓（中後）等嫌。（警方提供）

    2022/12/18 12:23

    〔記者王涵平／台南報導〕檢警偵辦「1110學甲槍擊案」，再逮涉提供槍枝的蔡嫌以及協助取槍的謝姓，與涉藏匿「紅龜」洪政軍的吳姓、蔡姓等4嫌，檢方已向法院聲請羈押蔡、謝等2嫌，涉藏匿的吳、蔡則飭回。南市警局長方仰寧今強調，所有共犯都不會放過。

    專案小組16日前往新北市及高雄市等地，拘提涉嫌提供槍枝的蔡嫌，以及協助前往北部取槍的謝嫌。同時在南市安南區、高雄楠梓區，拘提曾經協助藏匿紅龜的吳姓、蔡姓嫌犯。

    檢察官認蔡、謝等2人違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，於17日晚間向法院聲請羈押禁見。曾幫助洪姓通緝犯逃亡吳姓、蔡姓嫌犯，經詢問後先行飭回，並願意配合調查。

    警方指出，外傳開槍的孔姓嫌犯於作案後即偷渡潛逃出境，依據調查情資顯示孔嫌逃亡境外可能性極大，但專案小組仍不氣餒，每日鉅細靡遺追查分析過濾所有線索，終於突破該犯罪集團刻意製造之斷點，連結證據後，先行動逮捕集團各層級的共犯。

    經查紅龜在逃亡期間，流竄於南部學甲、佳里、北門、高雄等海線地區職業賭場，專案小組為斷絕其金援，將針對可能資助該犯罪集團的賭場全面進行掃蕩。

    方仰寧指出，相關共犯與學甲海線有地緣關係，專案小組絕不會鬆手，務必將洪姓、孔姓通緝犯緝捕到案，並追查所有共犯，以瓦解該犯罪集團。

    檢警偵辦「1110學甲槍擊案」，再逮涉提供槍枝的蔡嫌。（警方提供）

    檢警偵辦「1110學甲槍擊案」，再逮涉提供槍枝的蔡嫌。（警方提供）

    檢警偵辦「1110學甲槍擊案」，再逮協助取槍的謝嫌（左2）。（警方提供）

    檢警偵辦「1110學甲槍擊案」，再逮協助取槍的謝嫌（左2）。（警方提供）

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