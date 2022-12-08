學甲槍擊案追緝2嫌 方仰寧：共犯結構

台南市學甲警分局長 劉全福昨天上任。 （記者楊金城攝）

2022/12/08 05:30

新台南市學甲警分局長劉全福上任

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲八十八槍槍擊案案發至今未破案，前任學甲分局長蔡宗昌被拔官，新任台南市學甲警分局長劉全福昨天上任，南市警察局長方仰寧說，南警已發布查緝「紅龜」洪政軍、南檢發布通緝涉案槍手孔祥志，從過去犯案資料，兩人是共犯結構，在槍擊案有否關聯還要詳查，後續專案小組將在犯嫌到案查清案情後才會解散。

方仰寧否認蔡宗昌為代罪羔羊，他說，蔡宗昌因領導統御有問題，對專案小組偵辦形成阻力，因此調整他的職務，並不是否定蔡宗昌的能力。

請繼續往下閱讀...

對於台南地檢署前天發布通緝學甲槍擊案涉案槍手孔祥志，警方專案小組部分辦案人員並不知情，相當錯愕，方仰寧說，南檢發布通緝孔嫌前已告知警察局，專案小組部分人員誤解，檢警偵辦此案連繫並無隔閡。

方仰寧說，經專案小組布建、追監，發現孔嫌「人間消失」，不排除已潛逃出境，南檢才在昨天發布通緝他，希望投入全國警力追緝。

方仰寧說，在過去犯案資料，「紅龜」洪政軍和孔祥志就是共犯結構，南警上週發布查緝專刊查緝洪政軍，也希望將孔嫌緝捕到案，目前二人在學甲案尚無事證關連，專案小組將釐清案情。

方仰寧說，對於外傳光電利益糾紛是案發原因，也是專案小組調查重點，證據到那就辦到那。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法