學甲槍擊案 逮供槍嫌犯// 交槍、藏匿者也落網 已有4人到案

偵辦學甲八十八槍槍擊案的檢警專案小組，逮捕與「紅龜」洪政軍一起謀議、並涉提供犯案衝鋒槍的楊展華（中）。（警方提供）

2022/12/17 05:30

〔記者楊金城、王捷／台南報導〕偵辦台南學甲八十八槍槍擊案的檢警專案小組，前天逮捕與「紅龜」洪政軍一起謀議、並涉提供犯案衝鋒槍的楊展華，同時逮捕原本獲交保的郭建彰，郭涉提供作案機車，兩人均遭收押；辦案人員馬不停蹄，昨晚再赴新北市新莊區逮捕疑交槍給楊及藏匿紅龜的蔡姓男子，全案連同之前收押的李奇漢，已有四人到案。

與洪政軍謀議 楊展華提供衝鋒槍

台南市警察局副局長吳敬田表示，洪男居全案關鍵地位，槍擊原因涉及利益，不排除與光電有關，有無幕後指使者尚待釐清；槍手孔祥志上月犯下槍擊案後，當天就潛逃出境，洪也可能逃出境，但研判人在國內的成分大。

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四十六歲楊男和洪、孔都是學甲人，從小一起長大，也都是地方角頭，曾一起犯下妨害自由和賭博等案，三人是去年過世的陳姓大哥手下。

指向光電利益 有無幕後者待釐清

檢警追查，洪找上楊策劃犯案，楊把槍彈交給洪，洪交給孔，但孔男大嘴巴在外面說「要幹件大事」，又於十一月六日在桃園酒駕，隔天趕緊回學甲，提前動手。

與楊熟識的郭男，十月廿三日將作案機車停放花園夜市停車場，李男十一月九日開車載孔到武聖夜市下車，孔走到花園夜市騎走作案機車，十日凌晨二點五十八分向郭再欽出售的廠房開五十八槍，凌晨三點六分再對台南市議員謝財旺學甲服務處轟卅槍。

楊否認涉案，但法官認定，孔男手機內儲存的槍枝照與洪的槍枝相似、聊天紀錄和同案被告證述，也認定楊涉犯槍砲、藏匿人犯等罪。

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