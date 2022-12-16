為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    抓到了！衝鋒槍是他提供的 「學甲88槍」槍擊案再1嫌落網

    楊展華（中）涉嫌提供學甲88槍槍擊案中的衝鋒槍，已被收押偵辦，警方今晚再逮捕疑供槍給楊展華的蔡姓男子。（警方提供）

    楊展華（中）涉嫌提供學甲88槍槍擊案中的衝鋒槍，已被收押偵辦，警方今晚再逮捕疑供槍給楊展華的蔡姓男子。（警方提供）

    2022/12/16 23:51

    首次上稿 23:21
    更新時間 23:51

    〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲88槍槍擊案今晚（16日）又有重大進展，警方專案小組在新北市新莊區逮捕蔡姓男子，他涉嫌提供衝鋒槍給已收押的嫌犯楊展華，並涉嫌窩藏「紅龜」洪政軍。

    衝鋒槍是由楊展華交給「紅龜」洪政軍，「紅龜」再拿給槍手孔祥志。而楊展華經濟狀況不好，拿不出黑市價格百萬的衝鋒槍，專案小組在楊嫌14日到案後，繼續追查衝鋒槍來源，今晚再逮到同屬策畫指揮層級的蔡姓共犯。

    11月10日發生的學甲槍擊案，檢警專案小組不眠不休偵辦，警政署長黃明昭5度南下召集專案會，目前逮捕到案的楊展華、接應共犯郭建彰、李奇漢都被法院裁定羈押偵辦，洪政軍、孔祥志在逃。

    學甲88槍槍擊案原因指向太陽光電利益糾紛引起，案情輪廓大致是洪政軍找楊展華當面謀議，由楊嫌提供衝鋒槍和子彈交給洪政軍，再由洪嫌將槍拿給孔祥志開槍。李奇漢在11月10日凌晨開車載孔祥志到台南市區騎乘作案機車到學甲開槍，郭建彰則是涉嫌提供作案機車。

    今晚落網的蔡男則被懷疑是衝鋒槍提供者，也屬策畫層級，槍擊案是否有幕後指使者有待檢警專案小組調查釐清。

    楊展華（見圖）涉嫌提供衝鋒槍給「紅龜」洪政軍，再轉交給槍手孔祥志，楊展華已被收押，警方專案小組今晚再逮獲涉嫌提供槍枝給楊展華的蔡姓男子。（讀者提供）

    楊展華（見圖）涉嫌提供衝鋒槍給「紅龜」洪政軍，再轉交給槍手孔祥志，楊展華已被收押，警方專案小組今晚再逮獲涉嫌提供槍枝給楊展華的蔡姓男子。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「幽靈抗辯」失敗 學甲88槍共犯「阿士」這次逃不過羈押
    2022/12/16 21:49

    「幽靈抗辯」失敗 學甲88槍共犯「阿士」這次逃不過羈押
    台南學甲88槍槍擊案指向光電利益糾紛 楊展華稱策劃犯案並提供衝鋒槍
    2022/12/16 16:56

    台南學甲88槍槍擊案指向光電利益糾紛 楊展華稱策劃犯案並提供衝鋒槍

    台南關廟最大造鎮案 時間房價吸引南科購屋
    台南學甲槍擊案有新進展 「指揮階層」共犯落網
    2022/12/16 16:42

    台南學甲槍擊案有新進展 「指揮階層」共犯落網
    學甲槍擊案檢察總長肯定台南檢警辦案辛勞 指示速逮主嫌「紅龜」
    2022/12/16 15:19

    學甲槍擊案檢察總長肯定台南檢警辦案辛勞 指示速逮主嫌「紅龜」

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    學甲88槍擊案有政治力介入？方仰寧：嚴正抗議憑空杜撰
    2022/12/16 12:52

    學甲88槍擊案有政治力介入？方仰寧：嚴正抗議憑空杜撰
    學甲槍擊案郭再欽廠房被開58槍 涉非法埋爐碴獲利逾21.6億起訴
    2022/12/12 16:44

    學甲槍擊案郭再欽廠房被開58槍 涉非法埋爐碴獲利逾21.6億起訴
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播