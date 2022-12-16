抓到了！衝鋒槍是他提供的 「學甲88槍」槍擊案再1嫌落網

楊展華（中）涉嫌提供學甲88槍槍擊案中的衝鋒槍，已被收押偵辦，警方今晚再逮捕疑供槍給楊展華的蔡姓男子。（警方提供）

2022/12/16 23:51

首次上稿 23:21

更新時間 23:51

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲88槍槍擊案今晚（16日）又有重大進展，警方專案小組在新北市新莊區逮捕蔡姓男子，他涉嫌提供衝鋒槍給已收押的嫌犯楊展華，並涉嫌窩藏「紅龜」洪政軍。

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衝鋒槍是由楊展華交給「紅龜」洪政軍，「紅龜」再拿給槍手孔祥志。而楊展華經濟狀況不好，拿不出黑市價格百萬的衝鋒槍，專案小組在楊嫌14日到案後，繼續追查衝鋒槍來源，今晚再逮到同屬策畫指揮層級的蔡姓共犯。

11月10日發生的學甲槍擊案，檢警專案小組不眠不休偵辦，警政署長黃明昭5度南下召集專案會，目前逮捕到案的楊展華、接應共犯郭建彰、李奇漢都被法院裁定羈押偵辦，洪政軍、孔祥志在逃。

學甲88槍槍擊案原因指向太陽光電利益糾紛引起，案情輪廓大致是洪政軍找楊展華當面謀議，由楊嫌提供衝鋒槍和子彈交給洪政軍，再由洪嫌將槍拿給孔祥志開槍。李奇漢在11月10日凌晨開車載孔祥志到台南市區騎乘作案機車到學甲開槍，郭建彰則是涉嫌提供作案機車。

今晚落網的蔡男則被懷疑是衝鋒槍提供者，也屬策畫層級，槍擊案是否有幕後指使者有待檢警專案小組調查釐清。

楊展華（見圖）涉嫌提供衝鋒槍給「紅龜」洪政軍，再轉交給槍手孔祥志，楊展華已被收押，警方專案小組今晚再逮獲涉嫌提供槍枝給楊展華的蔡姓男子。（讀者提供）

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