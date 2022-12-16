學甲88槍擊案有政治力介入？方仰寧：嚴正抗議憑空杜撰

針對學甲88槍擊案，方仰寧表示，該案無法符合社會的期待，他虛心接受檢討，但對於憑空想像及杜撰政治辦案，他個人表達嚴正的聲明和抗議。（記者蔡文居攝）

2022/12/16 12:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南學甲88槍擊案發生迄今已1個多月，針對外界影射及有政論節目說南市警局受政治力影響，不敢積極深入辦案。台南市警察局長方仰寧今天在市議會表示，該案無法符合社會的期待，他虛心接受檢討，但對於憑空想像及杜撰政治辦案，他個人藉此表達嚴正的聲明和抗議。

台南市議會臨時會今天召開「88槍擊案」專案報告，南市警察局長方仰寧赴議會報告。方仰寧表示，槍擊案發生後，他個人不眠不休，是他應當做的，但他很不忍看到本案同仁，因為各界的關注，大家都犧牲輪休，從11月11日沒有一天休假過，案發以來為求破案，警方團隊，專案小組全力偵辦，第二天已掌握槍手孔祥志的身份。警方持續監控1個月，始終沒有發現孔的蹤跡，所以研判孔可能在犯案後立即偷渡逃亡國外。

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他表示，基於偵查不公開，無法任意公開報告進度，也請大家諒解。對於有政論節目說南市警局受政治力影響，不敢積極深入辦案。他以個人職務和人格保證，從11月10日案發以來，市警局從未有受到來自中央或地方的上級長官對於案件偵辦的任何指示和要求，絕無政治力介入或影響辦案。

方仰寧表示，至於槍手孔祥志涉入槍擊案的動機為何，因孔尚未到案，無法驟下定論，警方秉持證據到哪裡就辦到哪裡。因孔逃往海外，無法符合社會的期待，他虛心接受檢討，對於憑空想像及杜撰政治辦案，個人藉此表達嚴正的聲明和抗議，呼籲外界不要懷疑警方對於維護台南市治安的信念和決心，沒有證據亂扣警察帽子，個人覺得很遺憾。

方仰寧呼籲，請大家對警方支持，這1個月來，專案小組盡心盡力，一定依法行事，認真辦案，沒有一個人可以介入或影響，希望少一分莫須有的指控，給警方多一點辦案空間，也希望議員支持。

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