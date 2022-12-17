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    黑槍越來越多？誤會！警政署：槍擊案件、查獲槍枝數均持續下降

    警政署。（記者邱俊福翻攝）

    警政署。（記者邱俊福翻攝）

    2022/12/17 19:15

    〔記者邱俊福／台北報導〕台南市學甲88槍槍擊案等國內矚目槍擊案件不斷，警政署今天公布統計，今年1月1日至12月11日，檢肅查獲各式槍械1087枝，較去年同期1214枝減少約一成多，槍擊案件也由去年同期99件下降至今年79件，減幅達兩成，強調在修法效益及各警察機關積極的查緝作為，槍擊案件及查獲槍枝數呈穩定減少趨勢。

    警政署表示，近年警方查獲非法槍枝中，以非制式槍枝占8成最多，其中改造來源又以「模擬槍」為主，且發現特定「進口金屬材質低動能槍」容易遭有心人士改造販售，對此，今年已執行3波「全國同步肅槍」專案，共計查緝各式非法槍械219枝、改造槍械場所22處，且在各警察機關努力查緝下，近年槍枝查獲數從107年2000餘枝，降為去年不到1300枝，呈現逐年遞減趨勢。

    而為因應新型態槍枝改造趨勢，積極從源頭防堵槍枝改造，遂研擬加強槍砲管制及溯源管理的應處措施，於109年推動槍砲彈藥刀械管制條例修法，擴大模擬槍管制範疇，將非制式槍枝主要改造來源「操作槍」納管，從源頭阻斷。

    同時，為防堵模擬槍及低動能槍枝零件遭改造為槍枝主要組成零件，已修訂模擬槍許可及管理辦法，並從「國內加強管理」及「強化邊境管制」2大面向著手，並規範模擬槍關鍵零組件烙碼、槍管設置嵌入物防止改造，並加強產銷流程管理，且訂定低動能槍枝（射擊動能低於20焦耳/每平方公分以彈簧、空氣或瓦斯為動力之槍枝）輸入審查規定，透過審查及鑑定，防止特殊易於改造槍枝進口，從源頭管制，強力阻斷，以防止非制式槍枝危害治安。

    警政署強調，檢肅非法槍械一向是警政核心工作，絕不容許擁槍罪犯對於治安的任何挑釁行為，除要求各警察機關應迅速偵破外，對於非法槍枝也應從強化查緝與管制，雙管齊下，以最嚴正的態度持續掃蕩不法，並加強蒐報、整合有效情資，加強查緝、溯源非法槍械，嚴查嚴辦擁槍危害社會治安的不法分子，以維護治安。

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