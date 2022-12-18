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    詐團養16名車手 18人受害吸金近4千萬

    李嫌甚至製作虛假對話紀錄，交由旗下車手遭檢警查獲時脫罪使用。（記者歐素美翻攝）

    李嫌甚至製作虛假對話紀錄，交由旗下車手遭檢警查獲時脫罪使用。（記者歐素美翻攝）

    2022/12/18 09:56

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府警察局豐原分局與台北市政府警察局刑事警察大隊聯手，共同破獲以23歲李男及22歲曹男為首的詐騙集團，集團成員多達16名，被害人多達18位，吸金高達近4千萬元。

    豐原分局偵辦詐騙案件，發現台北、台中皆有人受騙，因此與台北市政府警察局刑事警察大隊聯手共同分析案情，歷經長期蒐證，並報請台中地方檢察署指揮偵辦，發現李男（23歲）、曹男（22歲）招攬16名自願性人頭帳戶，由這16人提供帳戶並擔任車手進行提領。

    該詐騙集團以謊稱被害人涉刑事案件，要求前往超商接收偽造監管財產司法文書的「假冒公務員」手法，誘騙被害人提供財產進行投資的「假投資」，以及假冒被害人之親友，佯稱因故急需借款，「猜猜我是誰」等三類詐騙手法行騙，詐騙被害人高達18人，金額達3963萬元。

    李嫌甚至製作虛假對話紀錄，交由旗下車手遭檢警查獲時脫罪使用，警方在台北及台中2地共查獲16人到案，並查扣工作手機5支、金融卡4張、郵局存摺1本、贓款65萬8500元，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署。

    豐原分局表示，詐騙集團以提供帳戶輕鬆領錢工作吸引年輕人加入，呼籲家長應注意子女行為舉止、消費習慣是否出現異常，勿遭詐騙集團利用淪為共犯，並提醒接獲可疑電話，記住防詐三步驟：保持冷靜、小心查證、撥打165。

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