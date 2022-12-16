醫師瘋投資猛賺4000萬 「看得到、拿不到」痛失2000萬

警方於北市、基隆拘提25人到案，檢方聲押9人，但法官裁定交保。（警方提供）

2022/12/16 12:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕詹姓醫師去年底誤信詐騙集團「獲利豐厚」之言，9天匯款2000萬元投資金融商品，短短10天獲得一倍利潤，「帳面」金額高達4000多萬元，但卻是「看得到、拿不到」，氣得向警方報案，警方共查到28個人頭帳戶，逮捕趙姓、黃姓車手頭，以及23名車手，其中，黃男與旗下兩名車手，是「竹聯幫平堂」份子，檢方聲請羈押黃男等9人，但法官全部裁定20萬元不等交保。

調查顯示，詹姓醫師去年底加入一個「外匯投資LINE群組」，該群組有50多人，包括自稱「投顧老師」與會員的騙子，他們在「投資群」內「唱雙簧」，一搭一唱，營造投資黃金、外匯等金融商品，收益極豐厚的假象。

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詹醫師被慫恿加入「Tyson Global」的投資網址，他於去年11月底，先投入300萬元，沒幾天就獲利20％（60萬元），他相當興奮，野心大爆發，從12月6日至15日，短短9天匯款投入2000萬元，到了12月下旬，他獲利高達一倍，賺了2000萬元，「帳面」總金額高達4000多萬元。

詹醫師想要「獲利了結」，取回4000多萬元，對方卻宣稱要先繳納500萬元的「保證金」，詹醫師起疑沒繳，對方遂「已讀不回」，這4000多萬元的「帳目金額」，他完全「看得到、拿不到」，連本金2000多萬元都拿不回來，無奈向警方報案。

刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）、基隆市警察局刑事警察大隊、台北市警察局中山分局等單位組成專案小組，依金流查閱38個人頭帳戶，發現這2000多萬元，先匯到第一層人頭帳戶，再透過多達3、4層金融轉帳方式洗錢，藉以躲避警方查緝。

警方於今年8月至10月，分別在北市及基隆市等地拘提搜索詐騙集團，逮捕趙姓和黃姓兩名「車手頭」為首的詐騙集團，共25名成員到案，其中，黃男與2名提款車手，是「竹聯幫平堂」成員，另外，趙姓車手頭為躲避警方查緝，刻意租用商辦大樓為掩護，作為旗下提款車手的「休息站」，當車手接獲指示後，即可迅速到附近金融機構提領贓款洗錢。

警方將25人依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦，檢方聲請羈押黃、趙等9人，但法官全部裁定20萬、10萬不等交保，其餘10萬不等交保或請回。

警方於北市、基隆拘提25人到案，檢方聲押9人，但法官裁定交保。（警方提供）

便衣警察趁黃姓車手頭（圖後、黑衣者）遛狗時拘捕。（警方提供）

自稱投資顧問老師與會員的騙子，在「」投資群唱雙簧，營造獲利高假象。（警方提供）

詹醫師加入「Tyson Global」，但帳戶內4000多萬元，卻是「看得到、拿不到」。（警方提供）

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