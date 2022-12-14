臉書詐騙廣告猖獗! 檢警要求META即時下架

高檢署14日在法務部舉辦記者會，出席者有高檢署檢察官吳慧蘭、台北地檢署檢察官張雯芳、高檢署檢察長張斗輝、法務部長蔡清祥、台北地檢署檢察官王文成、台中地檢署檢察官張富均、張富均的妻子（由右至左）。（記者錢利忠攝）

2022/12/14 19:33

〔記者吳政峰／台北報導〕詐騙集團不只利用臉書刊登詐騙廣告，近來還刊登假的徵才廣告，誘騙求職者上門並軟禁，以取得人頭帳戶。檢警為了降低民眾受騙機率，主動聯繫臉書母公司Meta要求下架，高檢署檢察官吳慧蘭14日指出，臉書接獲我方通報，已刪除583個詐團頁面，此外，我國半年內打詐已扣得22億元犯罪所得。

吳慧蘭表示，行政院核定通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」後，檢方6月1日起至11月30日協調警調機關同步執行7波查緝專案，總計破獲詐欺集團765件，與去年同期查獲件數相較成長73.07%，並扣得犯罪所得逾新臺幣22億元。

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吳慧蘭指出，其中包含因應九合一的兩波選前查緝不法金流專案，第一波於9月5日至15日間發動，查緝案件共112案，涉案人數計449人，其中以違反銀行法等罪嫌羈押25人、交保84人，並查扣犯罪所得約5億767餘萬元。第二波10月24日起至11月9日間針對地下匯兌、詐欺集團水房、選舉賭盤及虛擬貨幣等類型犯罪查緝135件，涉案人數計447人，其中以違反銀行法等罪嫌羈押38人、交保93人，並查扣犯罪所得約6億元，另扣得虛擬貨幣652萬5060顆泰達幣（約2億元）。

針對近期國人深惡痛絕的求職詐騙囚禁事件，吳慧蘭說明，到12月12日止，檢察機關已偵辦59案，被告人數共265人、羈押88人，被害人共265人，查扣犯罪所得共2346萬8,000元；另外，針對誘騙國人至境外從事電信詐欺涉及人口販運案件，迄111年12月12日止，檢察機關偵辦413件，被告人數共855人、羈押96人，被害人共764人，查扣犯罪所得共160萬900元。

吳慧蘭強調，高檢署與刑事局8月17日起將刊登販賣帳戶、招攬車手及誘騙國人至海外從事電信詐欺工作不法廣告的個人及社團粉絲專頁網址，通報社群網路媒體平台（主要為臉書）審核刪除，以杜絕遭求職詐騙而受虐囚禁或人口販運的管道，現已刪除583個粉絲專頁。而社群網路媒體平台亦依檢警提供的網址內容，以關鍵字及大數據等方式，自主刪除全世界6000餘個類似的不法粉絲專頁，降低國人受騙遇害風險。

高檢署檢察長張斗輝表示，檢警偵辦個案中如發覺行政端有防堵電信詐欺的精進策略時，均由高檢署召集檢警調開會研商，並先行與主管行政機關及民間業者聯繫，必要時函請法務部召開跨部會議，以促成司法與行政、公私部門全面合作，共同打擊電信網路詐欺犯罪。

張斗輝指出，6月迄今，高檢署已陸續針對「加強銀行及第三方支付業者身分確認程序（KYC）」、「強化遊戲點數業者行政監管」、「網路銀行開戶及約定轉帳監管之強化」、「一頁式詐欺之減害作為」、「查緝電商個資洩密及資通安全維護」、「電子支付帳戶遭詐欺集團不法利用之策進」、「虛擬通貨交易資料調取及查扣凍結」、「誘騙國人至境外從事電信網路詐欺涉及人口販運之策進」、「查緝求職遭詐欺凌虐案件之策進」等議題，召開檢警調會議研討諸多具體精進作為。

法務部長蔡清祥肯定檢警在打詐上付出的心力，並表示執法機關不只打詐，還要殲滅黑幫，他已請檢察總長邢泰釗盤點手上的組織犯罪等案件；此外，他也請調查局長王俊力持續掃蕩地下匯兌，除了維持金融秩序，還要降低境外資金不法入侵我國的機率。

台北地檢署檢察官王文成（左）接受法務部長蔡清祥（右）表揚。（記者錢利忠攝）

台北地檢署檢察官張雯芳（左）接受法務部長蔡清祥（右）表揚。（記者錢利忠攝）

台中地檢署檢察官張富均（左）接受法務部長蔡清祥表揚（右）。（記者錢利忠攝）

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