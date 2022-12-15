每天看Youtube影片能獲高報酬？ 查核中心：詐騙！

通訊群組傳言擷圖。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

2022/12/15 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群媒體上流傳「無需投資即可通過youtube每天觀看視頻並獲得報酬」的訊息，內容稱每日觀看影片即可賺取200美元。事實查核平台查證後指出，網傳內容為詐騙訊息。

「TFC台灣事實查核中心」15日發布「事實查核報告」指出，社群平台自12月14日起出現一則「無需投資即可通過youtube每天觀看視頻並獲得報酬！註冊獲得10美元新人獎金！我通過觀看這裡的視頻賺了200多美元，所以你可以試試點擊以下鏈接。」的訊息，並附上網路連結試圖吸引民眾點入。

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趨勢科技防詐達人專案經理劉彥伯表示，此網傳網站應為一種詐騙手法，利用話術宣稱可透過看影片獲得報酬，在民眾加入網站會員後即可取得民眾常用帳密。警政署刑事局局說明，過往也有類似手法，宣稱入會後「看影片可獲取報酬」，且按照入會等級不同而有不同報酬。一旦民眾付費後，網站就無預警關閉，付了一筆入會費更拿不到報酬。

警政署刑事局表示，網傳網站看來是類似手法，提供的「取款系統」都是讓民眾付錢而不是拿錢。此種詐騙可能是直接騙錢，亦或是騙取個資，如銀行帳戶、信用卡帳戶等，進而進行盜領或盜刷。建議民眾不要填寫任何信用卡或銀行帳戶資料；若懷疑自己受騙，請撥至165諮詢，告知疑似受詐，由165儘快與金融機構聯繫，讓金融機構儘快圈存（指金融機構暫時凍結有疑慮的款項，不讓錢付給對方）。

事實查核中心綜合以上資訊認定，網傳「無需投資即可通過youtube每天觀看視頻並獲得報酬」的訊息是詐騙手法，為錯誤訊息。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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