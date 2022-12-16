台中7旬翁有「不能說的秘密」 烏日警銀聯手揭開詐團騙局

台中市烏日明道郵局行員與烏日派出所警員洪瑞鴻，合作保住楊姓老翁（中）的20萬積蓄。（烏日警分局提供）

2022/12/16 21:45

〔記者林旻臻／台中報導〕台中一名74歲楊姓老翁平時會到烏日明道郵局提款，因不諳填單，會主動告知行員領錢用途請其協助填寫，但12日到郵局時卻稱「不能說」，行員察覺有異，聯繫警方到場協助，一問之下才得知原來是接到「假檢警」來電，警銀聯手成功阻止詐騙，保住楊翁的20萬元。

楊翁表示，他在12日上午10點接獲自稱桃園中壢分局周姓員警的電話，一開口就說他涉及重案，恐需坐牢10幾年，楊翁嚇得不知所措，急忙詢問該如何免羈押。對方告知先將帳戶內所有款項領出，後再聯繫如何交付，還以「偵查不公開」為由，要他不准告訴任何人。

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楊翁不疑有他前往烏日明道郵局，幸虧行員機警，懷疑可能遭不法集團詐騙，並說不告知就不幫忙，楊翁一急全盤供出，機警行員立刻報警處理，請「真」警察到場了解。

烏日派出所警員洪瑞鴻獲報後到場，耐心安撫並解釋「假檢警」是詐騙集團的慣用手法。此類詐騙模式為假冒健保局、醫療院所、中華電信等單位，以冒領健保補助、催繳電話費起頭，再由假冒的檢警人員出面，聲稱被害人涉嫌刑案必須監管帳戶，提醒民眾千萬別上當。楊翁原本擔心即將被逮捕入獄，經員警說明後，才放下心中困惑，感謝員警的解說及查證，避免血汗錢遭拐。

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