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    「知名女裝」周年慶無預警倒閉 竟有人冒名用「中國貨」充MIT

    有不肖業者冒稱「藍鹿」要清倉拍賣，還稱一件只賺一包菸。（記者王捷翻攝）

    有不肖業者冒稱「藍鹿」要清倉拍賣，還稱一件只賺一包菸。（記者王捷翻攝）

    2022/12/16 22:14

    〔記者王捷／台南報導〕上個月底各百貨還在週年慶期間，知名台灣品牌「美國藍鹿」卻無預警關上櫃位，讓百貨業者很錯愕，沒想到警方又發現另波騙局，有不肖人士利用「藍鹿」倒閉消息，冒充業者製作一頁式廣告，聲稱「清倉拍賣」一件一服只賺一包菸求回本，但在一頁式廣告中卻用淘寶「中國貨」冒充MIT，警方指出，一頁式廣告多是詐欺集團使用，請消費者購買時要注意，以免得不償失。

    「美國藍鹿」雖然招牌前面掛了「美國」，卻是台灣品牌，在各百貨都有設櫃，但據了解，品牌價格中上，業績平平，沒有外傳這麼熱銷，上個月各百貨業者陸續辦周年慶促銷，「藍鹿」突然不開櫃位，百貨公司聯絡櫃姐，才知道業者無預警倒閉，甚至薪水都還沒付，演出「跑路」戲碼，百貨業者只能緊急招募櫃位進駐。

    面對「藍鹿」倒閉，不只廠商、員工急著提告、組自救會，有死忠消費者發現，有不肖人士用「藍鹿」倒閉訊息，製作一頁式廣告，賣了許多以前沒看過的商品，用google圖片搜尋，才知道這些陌生的商品都是淘寶「中國貨」，雖然藍鹿無預僅倒閉是不好的示範，但是「藍鹿」產品在設計、品質上都有保證，如果買到中國貨一定會氣炸，認為製作一頁式廣告的不肖業者涉嫌詐騙。

    進入一頁式廣告，「業者」收錄許多「藍鹿」倒閉的新聞報導，替自己誆稱的「清倉大拍賣」增加可信度，然而百貨業者指出，在「藍鹿」倒閉後庫存都運回總公司，也沒有聽說「清倉拍賣」的事，如果業者有意要解決財務問題，在櫃位上就能拍賣，不必多此一舉還要運回總部。

    警方認為，在臉書上看到的一頁是廣告商品，幾乎都是詐騙集團製作的，好一點買到與圖片不符的商品，運氣不好說不定匯了錢拿不到貨，請民眾在臉書購物一定要謹慎。

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