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    謠言終結站》宜家傳簡訊提醒點數即將過期？一頁式詐騙網站！

    網流「【宜家餘額提醒】尾號8436用戶，您累計26999分於7月30日全部清零，兌換商品可優惠兩次哦」簡訊，台灣事實查核中心查證提醒，這是一頁式詐騙網站。（圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

    網流「【宜家餘額提醒】尾號8436用戶，您累計26999分於7月30日全部清零，兌換商品可優惠兩次哦」簡訊，台灣事實查核中心查證提醒，這是一頁式詐騙網站。（圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

    2022/07/21 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳內容為「【宜家餘額提醒】尾號8436用戶，您累計26999分於7月30日全部清零，兌換商品可優惠兩次哦」的簡訊，還附上網址，對此，台灣事實查核中心查證指出，這是一頁式詐騙網站。

    台灣查核中心採訪宜家（IKEA）媒體公關部，宜家指出，這個簡訊不是官方發出，是有業者利用簡訊以IKEA名義或使用「宜家」品牌名稱宣稱點數兌換商品的詐騙訊息，查核中心實際點進網址，發現並非是宜家家具的官方網站。

    趨勢科技防詐人劉彥伯協助檢視連結指出，這是典型一頁式詐騙網站，網站上的「限時優惠」、「7天鑑賞期」等資訊都符合一頁式詐騙網站特色。

    劉彥伯說明，一頁式詐騙所涉及的詐騙風險有兩種。一種是金錢詐騙，民眾若透過此類網站，最後拿到的東西都是假貨，或者是毫不相干的物品，像是一包口罩、茶葉等。

    刑事局預防科警務正廖健凱說，一頁式廣告詐騙的特徵包括：商品售價明顯低於市場行情、宣稱「免運費、7天鑑賞期、可貨到付款、限時搶購、限量出清」、盜用或以後製方式假造名人代言照片、網站上也沒有公司實際地址或聯絡電話等。

    綜合上述，網傳簡訊所附網址並非官方發布，為一頁式詐騙網站，因此，為「錯誤」訊息。

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