高科大水上活動意外學生落海 8人失溫送醫

學生海上受困，消防局及海巡署船艇、漁船接駁上岸，直至中午已全數獲救。（讀者提供）

2022/12/17 16:54

首次上稿：15:45

更新時間：16:54

〔記者蔡清華、蘇福男、許麗娟／高雄報導〕高雄科技大學海洋休閒管理系今（17日）在茄萣情人碼頭內灣進行獨木舟海上長划訓練，在折返點時，因風雨增強，有28名學生無法順利划回岸上，因此請救消防海巡協助救援，其中有2男6女共8人因落海及緊張造成失溫、擦傷送醫。

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消防局表示，今天上午10時53分，消防局獲報茄萣區情人碼頭有學生受困海上，指揮中心立即派遣副大隊長郭士銘率24車48人3艇前往搶救，現場高科大學生辦理水上活動相關課程，疑因風浪太大受困海上，由消防局及海巡署船艇、漁船接駁上岸，直至中午12點16分已全數獲救

校方表示，28名學生中，有21名於折返點旁的岸邊被載回訓練基地，另外7名由救生員開救生艇載回基地，其中有2名在划行時因風浪大落水，另有3名則是在要接駁上岸的時候因風浪大落水，加上3人覺得身體不適，故共8人因失溫及表皮輕傷，分別送往台南、高雄共5家醫院，同學全數意識清醒，多數為失溫情形，部分擦傷，送醫學生目前都已陸續由老師教官接送回家。

消防局呼籲，民眾參與水上活動，應注意水上安全，留意天氣預報與自身狀況，若天候不佳或身體疲累時，切勿戲水，下水前應先暖身並確實穿著救生裝備，以維護自身安全，以免發生意外憾事。

總計有8人失溫送醫觀察。（讀者提供）

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