宜蘭東澳玩獨木舟遇上大浪 23人落海幸運獲救

2019-10-10 16:12

［記者江志雄／宜蘭報導］國慶連假首日，23名遊客到宜蘭縣東澳烏岩角海域玩獨木舟，遇上強風大浪，造成多人落海及受困海面，其中楊姓遊客左手臂骨折送醫，警方偕同蘇澳海巡隊聯手救援，所有人都平安獲救。

昨天上午10點45分，蘇澳警分局東澳派出所接獲110電話通報，指東澳烏岩角有人划獨木舟受傷，所長陳志達、警員魯丞翔搭漁船出海，發現烏岩角沙灘上有名楊姓遊客受傷，經查他在划獨木舟時翻覆，導致左手臂骨折，送到台北榮總蘇澳分院就醫。

警方回程途中，碰上楊姓遊客同團成員也遭逢危險，有些人划獨木舟途中遇大浪進退不得受困海上，也有人翻船落海，在海面上載浮載沈，陳志達請求蘇澳海巡隊支援。

蘇澳海巡隊調派線上兩艘巡防艇馳援，11時15分抵達烏岩角距岸0.16浬事發海域，確認23名遊客分乘11艘獨木舟，當時海象轉差，獨木舟四處漂流，其中一艘翻覆3人落海，由附近漁船凌波7號救起，另有6人被接到巡防艇，14人搭乘獨木舟業者的接駁船，合計23人陸續返抵粉鳥林漁港。

除了楊姓遊客送醫治療，其他22人稍作休息恢復體力，便自行開車返家，結束一場海上驚魂記。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法