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    苗栗太玄宮乩身涉南投某校園喋血案？警方回應了

    網友爆料太玄宮乩身涉及某科大的校園喋血案，警方稱劉姓網友根本不是某科大學生。（圖擷自臉書）

    網友爆料太玄宮乩身涉及某科大的校園喋血案，警方稱劉姓網友根本不是某科大學生。（圖擷自臉書）

    2022/12/15 16:21

    首次上稿15:30
    更新時間16:21

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣某科大10月發生校園喋血案，隔天有劉姓網友在臉書貼文，指跑掉的專二學生聚集商量復仇，該劉姓網友近日改稱他是苗栗太玄宮白身王爺，有網友爆料他就是涉及南開校園喋血案要討公道的「學長」，警方對此表示，劉姓網友當時是盜圖，根本非科大學生。

    南投縣某科大2名男學生，10月6日在校因走路碰撞推擠起口角，回座位後打起來，其中一人下課找學長來助陣圍攻，要架走對方，被架住脖子的學生情緒失控，持美工刀劃傷架住他的學長臉頰，送醫幸無大礙。

    該事件發生後在網路發酵，有劉姓男網友貼出圖文，指專二學長聚集討論復仇事宜，還要受傷的大圈仔安心養傷，剩下的交給兄弟處理，「傷我兄弟者雖遠必誅」。據了解，劉姓網友當時用的照片是盜圖，用的是某科大迎新聚餐照，南投縣警方介入偵辦後，被盜圖的當事人也提告，劉姓網友被以妨害名譽、妨害電腦使用罪嫌函送法辦。

    南投縣警方表示，劉姓網友住在大台北地區，不是發生美工刀劃傷同學案的科大學生，至於是否是苗栗太玄宮的乩身，因與該案無關，警方並未去了解。

    校方則說，該意外發生後，學校都已對這些學生做出不同的懲處，當事人事後也都和解，並已全部回到學校上課，而被挑釁失控的專一學生，其家長事後曾申請校園霸凌調查，後來因當事人和解，該家長要求撤回調查申請，校方為慎重起見校內的霸凌防制小組昨日已召開會議，決議撤回霸凌申請案。

    至於劉姓網友一開始就查出他是盜圖貼文，其身份並不是該校學生，因此後來再被爆他是苗栗太玄宮的乩身，這就不是學校處理的範圍。

    南投縣某科大學生因為被同學、學長挑釁而持美工刀劃傷學長。（資料照）

    南投縣某科大學生因為被同學、學長挑釁而持美工刀劃傷學長。（資料照）

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