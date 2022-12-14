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    首頁　>　社會

    E奶藝人元元爆前樂天女孩偷竊 因這原因免賠百萬

    常在社群平台上曬34E奶的藝人吳婕安（元元）（見圖），2020年指控好友陳甯亞（前樂天女孩）偷東西，反被陳提起民事訴訟求償100萬元，一審台北地院判免賠，二審高等法院認定吳是在陳述自身經驗，14日維持一審判決，全案確定。（資料照）

    常在社群平台上曬34E奶的藝人吳婕安（元元）（見圖），2020年指控好友陳甯亞（前樂天女孩）偷東西，反被陳提起民事訴訟求償100萬元，一審台北地院判免賠，二審高等法院認定吳是在陳述自身經驗，14日維持一審判決，全案確定。（資料照）

    2022/12/14 14:59

    〔記者吳政峰／台北報導〕常在社群平台上曬34E奶的藝人吳婕安（元元），2020年指控好友陳甯亞（前樂天女孩）偷東西，反被陳提起民事訴訟求償100萬元，一審台北地院判免賠，二審高等法院認定吳是在陳述自身經驗，14日維持一審判決，全案確定。

    陳甯亞提告主張，吳婕安在Instagram發表、轉發不實言論，貶抑她的社會評價致形象受損，工作大受影響，其名譽權受侵害，非財產上損害50萬元，及收入減少所失利益50萬元，遂依照侵權行為請求吳女給付100萬元本息。

    高院指出，兩人糾紛起源於陳甯亞多次竊取吳婕安的名牌皮夾、金錢、二手拍賣價金等物，陳女不滿被吳女懷疑，對外詆毀吳的名譽；吳女得悉後，表示將公開一切，陳女才坦承，表示願賠償及發文道歉。惟陳女短暫發文道歉後隨即刪除，並開直播稱「我的心不是黑的，我不說、不澄清，不代表承認了」等語。

    吳婕安知悉被陳甯亞攻擊，而且還被傳為「癌末」患者，在Instagram上回擊，結果反被陳女提告求償百萬元。

    高院表示，證人證稱陳甯亞向多人說過吳婕安的壞話，且對外稱吳患有癌症；兩造友人「粿粿 Meigo」、網友「笑咪咪」亦向吳婕安稱與陳甯亞相處期間有遺失財物經驗，吳以自身經驗，結合友人及網友的資訊而發言，難認有何妨害名譽可言。

    高院認為，陳甯亞開直播攻擊吳婕安，事後又封鎖吳的帳號，則吳刊登此部分事實陳述，並未違背真實致妨礙陳的名譽。兩造既有爭端，吳婕安以遭陳甯亞背叛的相處經驗，發表情緒性「可怕」、「邪惡的心」等用語，難認有妨害名譽之意。

    綜上，合議庭判定陳甯亞主張吳婕安的妨害名譽損害賠償請求，沒有理由，應予駁回，全案確定。本案合議庭成員為審判長張靜女、陪席法官范明達、受命法官葉珊谷。

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