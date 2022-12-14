為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    手搖飲店鋪厚紙板防滑 「沒溼變凶器」反害客人滑倒受傷

    手搖飲店在收銀櫃台前鋪厚紙板防滑，紙板「沒溼變凶器」反害客人滑倒受傷。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    手搖飲店在收銀櫃台前鋪厚紙板防滑，紙板「沒溼變凶器」反害客人滑倒受傷。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2022/12/14 11:49

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高醫商圈開手搖飲店的王姓女子，擔心飲料製作時水珠滴落，地面溼滑會害客人滑倒，她在櫃台前鋪厚紙板止滑，結果紙板沒吸到水，反而成為「隱形凶器」，害林姓女子不慎滑倒摔斷左髖臼骨，法官判王女和郭姓女店員應賠65萬餘元的醫藥費和看護費。

    判決指出，2020年7月25日中午12點多，林姓女子到高醫商圈某家手搖飲店購買茶飲，她點餐結帳完畢轉身離開收銀台時，腳踩在櫃台前的厚紙板，當場不慎滑倒，林女重摔倒地無法起身，經送醫檢查後，發現左側髖關節脫位、左髖臼骨裂。

    林女認為店家害她受傷，氣得報警提告，但檢方認為，郭女受傷原因與店家鋪設厚紙板無因果關係存在，偵結處分不起訴，郭女不服聲請再議，仍被高雄高分檢駁回。

    郭女另提民事求償替自己討公道，向飲料店負責人王女和郭姓女店員求償醫療輔具、看護、精神撫慰金共75萬餘元；高雄地院審理時，王、郭說，為了防止飲料或杯身水珠滴落，造成地面溼滑，才會鋪設厚紙板作為防滑、吸水之用，且王女摔倒時是右邊著地，卻出現左側髖骨受傷，辯稱受傷原因與她們無關。

    法官認為，王女倒地時雖然是右側身軀倒臥地面，但根據醫院回函的報告，發現王女受傷部位和滑倒有關聯；且厚紙板鋪設在溼滑的地面上，雖然能吸水，並因吸水後不易移動，達到些許防滑效果，但如果鋪設在完全乾燥或平滑的地面，則無法發揮吸水功能，且易於移動，不僅無法防滑，反而更易使踩到的人滑倒。

    根據當天氣候及現場環境研判，手搖飲店前的地面是乾燥的，因此郭姓女店員鋪設的厚紙板並無防滑效果，反而暗藏凶機，認定她未盡注意義務，有過失之責，加上王姓女負責人也要負連帶負損害賠償責任，田此判郭、王兩人要賠65萬餘元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大葉高島屋紙板害老闆娘滑倒骨折 法院判賠52萬
    2022/09/27 14:10

    大葉高島屋紙板害老闆娘滑倒骨折 法院判賠52萬
    健康網》夾腳拖這樣穿超毋通！ 醫揭4NG行為：小心腳越穿越痠
    2022/09/25 14:38

    健康網》夾腳拖這樣穿超毋通！ 醫揭4NG行為：小心腳越穿越痠

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣
    大樓住戶滑倒骨折 清潔員與保全公司判賠44萬定讞
    2022/09/13 06:54

    大樓住戶滑倒骨折 清潔員與保全公司判賠44萬定讞
    報應？曾表態支持普廷 俄東正教牧首灑聖水下秒糗滑倒
    2022/06/27 00:24

    報應？曾表態支持普廷 俄東正教牧首灑聖水下秒糗滑倒
    北市教育盃籃球賽場地太滑 比賽學生滑倒骨折送醫
    2022/03/20 14:37

    北市教育盃籃球賽場地太滑 比賽學生滑倒骨折送醫
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播