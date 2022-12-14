手搖飲店鋪厚紙板防滑 「沒溼變凶器」反害客人滑倒受傷

手搖飲店在收銀櫃台前鋪厚紙板防滑，紙板「沒溼變凶器」反害客人滑倒受傷。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/12/14 11:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高醫商圈開手搖飲店的王姓女子，擔心飲料製作時水珠滴落，地面溼滑會害客人滑倒，她在櫃台前鋪厚紙板止滑，結果紙板沒吸到水，反而成為「隱形凶器」，害林姓女子不慎滑倒摔斷左髖臼骨，法官判王女和郭姓女店員應賠65萬餘元的醫藥費和看護費。

判決指出，2020年7月25日中午12點多，林姓女子到高醫商圈某家手搖飲店購買茶飲，她點餐結帳完畢轉身離開收銀台時，腳踩在櫃台前的厚紙板，當場不慎滑倒，林女重摔倒地無法起身，經送醫檢查後，發現左側髖關節脫位、左髖臼骨裂。

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林女認為店家害她受傷，氣得報警提告，但檢方認為，郭女受傷原因與店家鋪設厚紙板無因果關係存在，偵結處分不起訴，郭女不服聲請再議，仍被高雄高分檢駁回。

郭女另提民事求償替自己討公道，向飲料店負責人王女和郭姓女店員求償醫療輔具、看護、精神撫慰金共75萬餘元；高雄地院審理時，王、郭說，為了防止飲料或杯身水珠滴落，造成地面溼滑，才會鋪設厚紙板作為防滑、吸水之用，且王女摔倒時是右邊著地，卻出現左側髖骨受傷，辯稱受傷原因與她們無關。

法官認為，王女倒地時雖然是右側身軀倒臥地面，但根據醫院回函的報告，發現王女受傷部位和滑倒有關聯；且厚紙板鋪設在溼滑的地面上，雖然能吸水，並因吸水後不易移動，達到些許防滑效果，但如果鋪設在完全乾燥或平滑的地面，則無法發揮吸水功能，且易於移動，不僅無法防滑，反而更易使踩到的人滑倒。

根據當天氣候及現場環境研判，手搖飲店前的地面是乾燥的，因此郭姓女店員鋪設的厚紙板並無防滑效果，反而暗藏凶機，認定她未盡注意義務，有過失之責，加上王姓女負責人也要負連帶負損害賠償責任，田此判郭、王兩人要賠65萬餘元，可上訴。

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