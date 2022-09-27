為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大葉高島屋紙板害老闆娘滑倒骨折 法院判賠52萬

    大葉高島屋紙板害老闆娘滑倒骨折，士林地院認定大葉高島屋未盡善良管理人注意義務，判賠52萬多元。（資料照）

    大葉高島屋紙板害老闆娘滑倒骨折，士林地院認定大葉高島屋未盡善良管理人注意義務，判賠52萬多元。（資料照）

    2022/09/27 14:10

    〔記者溫于德／台北報導〕謝姓老闆娘在士林大葉高島屋設櫃賣陶瓷藝術品，前年赴茶水間準備使用飲水機途中，踩到用來吸收滴濺水滴的紙箱而滑倒骨折，她認為大葉高島屋害她跌倒骨折，導致長達7個多月無法工作，因而求償工作損失259萬多元，加上其他必要支出費用，共求償459萬多元，士林地院認為她不能主張工作損失，但大葉高島屋確實未盡善良管理人注意義務，判賠52萬多元。可上訴。

    前年12月16日中午，謝女從大葉高島屋4樓往下走，準備前往飲水機裝水時踩到吸收滴濺水滴的紙箱而滑倒骨折，害她長達7個月又25天無法工作，必須取消在大葉高島屋等百貨的展覽檔期，受有工作損失259萬多元，也要支出醫療費、看護費，加上100萬元精神慰撫金，總計459萬多元都要大葉高島屋負責賠償。

    大葉高島屋解釋，百貨環境清潔委由東京都環保公司負責，且大葉高島屋已在濕滑區域貼上禁止利用飲水機洗滌餐具、杯子的警示公告，仍有部分員工拒絕遵守才弄濕地板。

    大葉高島屋也說，清潔員為防止地板水漬造成濕滑，已鋪上足以吸水的紙板，並將紙板塞到飲水機下面固定，同時再三確認不會滑動，已盡到注意義務，況且，大葉高島屋的員工一旦發現地上有不潔狀況，也會透過大葉高島屋與東京都公司的LINE群組，立刻通知清潔人員前往處理，故大葉高等屋已盡到注意義務，否認賠償責任。

    士院認為，清潔員只有將紙板塞進飲水機下方進行固定，卻未採取固定裝置防止紙板滑動，且案發地點除了設有飲水機也有廁所，往來民眾都有可能因為踢到紙板導致紙板滑動，大葉高島屋卻只有指示用紙板吸水，並未採取必要裝置固定紙板，或用防滑吸水墊防止民眾滑倒，確實未盡善良管理人注意義務，必須負起賠償責任。

    但士院經照謝女名下公司稅務電子閘門財產所得明細表，並未見到謝女前年曾從公司領取薪資收入的資料，因此，謝女不能主張有工作損失，但大葉高島屋應賠償她精神慰撫金25萬元、66天看護費14萬多元、醫療費11萬多元等，共52萬多元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大樓住戶滑倒骨折 清潔員與保全公司判賠44萬定讞
    2022/09/13 06:54

    大樓住戶滑倒骨折 清潔員與保全公司判賠44萬定讞
    賠慘了！男子打翻一瓶水 害人滑倒判付21.6萬元
    2022/05/21 22:03

    賠慘了！男子打翻一瓶水 害人滑倒判付21.6萬元

    皇普園首之道獨領風潮 青埔宜居首選
    男子於南橫栗松溫泉滑倒受傷 警義消12小時聯手救援送醫
    2021/11/20 12:04

    男子於南橫栗松溫泉滑倒受傷 警義消12小時聯手救援送醫
    璞石麗緻飯店地面濕滑 港客摔斷腳獲賠41萬港幣
    2021/08/18 14:10

    璞石麗緻飯店地面濕滑 港客摔斷腳獲賠41萬港幣

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播