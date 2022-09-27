大葉高島屋紙板害老闆娘滑倒骨折 法院判賠52萬

大葉高島屋紙板害老闆娘滑倒骨折，士林地院認定大葉高島屋未盡善良管理人注意義務，判賠52萬多元。（資料照）

2022/09/27 14:10

〔記者溫于德／台北報導〕謝姓老闆娘在士林大葉高島屋設櫃賣陶瓷藝術品，前年赴茶水間準備使用飲水機途中，踩到用來吸收滴濺水滴的紙箱而滑倒骨折，她認為大葉高島屋害她跌倒骨折，導致長達7個多月無法工作，因而求償工作損失259萬多元，加上其他必要支出費用，共求償459萬多元，士林地院認為她不能主張工作損失，但大葉高島屋確實未盡善良管理人注意義務，判賠52萬多元。可上訴。

前年12月16日中午，謝女從大葉高島屋4樓往下走，準備前往飲水機裝水時踩到吸收滴濺水滴的紙箱而滑倒骨折，害她長達7個月又25天無法工作，必須取消在大葉高島屋等百貨的展覽檔期，受有工作損失259萬多元，也要支出醫療費、看護費，加上100萬元精神慰撫金，總計459萬多元都要大葉高島屋負責賠償。

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大葉高島屋解釋，百貨環境清潔委由東京都環保公司負責，且大葉高島屋已在濕滑區域貼上禁止利用飲水機洗滌餐具、杯子的警示公告，仍有部分員工拒絕遵守才弄濕地板。

大葉高島屋也說，清潔員為防止地板水漬造成濕滑，已鋪上足以吸水的紙板，並將紙板塞到飲水機下面固定，同時再三確認不會滑動，已盡到注意義務，況且，大葉高島屋的員工一旦發現地上有不潔狀況，也會透過大葉高島屋與東京都公司的LINE群組，立刻通知清潔人員前往處理，故大葉高等屋已盡到注意義務，否認賠償責任。

士院認為，清潔員只有將紙板塞進飲水機下方進行固定，卻未採取固定裝置防止紙板滑動，且案發地點除了設有飲水機也有廁所，往來民眾都有可能因為踢到紙板導致紙板滑動，大葉高島屋卻只有指示用紙板吸水，並未採取必要裝置固定紙板，或用防滑吸水墊防止民眾滑倒，確實未盡善良管理人注意義務，必須負起賠償責任。

但士院經照謝女名下公司稅務電子閘門財產所得明細表，並未見到謝女前年曾從公司領取薪資收入的資料，因此，謝女不能主張有工作損失，但大葉高島屋應賠償她精神慰撫金25萬元、66天看護費14萬多元、醫療費11萬多元等，共52萬多元。

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