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    網購泰國減肥藥 未瘦身先面臨運毒刑責

    施男及瓦女從泰國購買減肥膠囊，卻因含有第四級毒品成分被送辦。（警方提供）

    施男及瓦女從泰國購買減肥膠囊，卻因含有第四級毒品成分被送辦。（警方提供）

    2022/12/13 14:12

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名外籍女移工因身材豐腴急欲瘦身，透過網路自泰國訂購減肥藥，另名網路賣家則是打算在台販售，也從泰國訂購相同減肥藥，結果因裡面竟含有第四級毒品「西布曲明」成分，經台灣海關發現協同刑事局中部打擊犯罪中心陸續逮捕兩人送辦，恐面臨涉嫌運輸毒品的5年以上有期徒刑。

    據了解，在網拍賣場常見的「Detoxi Slim」、「Max Slim」、「Lishou coffee Slimming Capsules」等宣稱有減重效果的泰國減肥藥，都含有「西布曲明」成分，而「西布曲明」屬於中樞神經抑制劑，雖抑制食慾卻易引致高血壓及加快脈搏跳動，是過去知名減肥藥物「諾美婷」成分，有引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等嚴重副作用，多國均已禁止銷售，也在去年9月被行政院公告為4級管制毒品。

    而刑事局中打第四隊則是今年7月及11月間，在台中地檢署檢察官黃勝裕指揮下，經財政部關務署台中關即時攔查進口郵包，查獲2起自泰國進口上述3款減肥藥膠囊的案件，循線於台中市南區、大甲區，分別查獲菲律賓籍瓦姓女子（32歲）、台灣籍邱姓男子（51歲）到案，查扣62瓶減肥藥，總計有1860顆膠囊，市價約1萬元。

    其中邱姓男子是網路賣家，從泰國以每罐130元到150元代價，訂購35罐準備在台販售，但尚未開賣就被查獲，至於瓦女則供稱，因身材豐腴，聽信泰國出產的一款減重膠囊效果良好，因台灣網購平台均無販售，遂透過網路社群，花費4000元購買27罐，請泰國網友協助購買寄回台灣。

    四隊隊長蕭榮哲今天說，運輸、販賣第四級毒品者，依《毒品危害防制條例》第4條規定，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，雖然2人都供稱不知道減肥膠囊含有毒品成分，訊後仍將全案依法移送，同時呼籲民眾，市售來路不明、標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜「西布曲明」等毒品成分，購買減肥產品務必謹慎小心，切勿因貪求快速瘦身而輕信來路不明藥品，以免造成身體永久性傷害，還可能吃上官司。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方呼籲民眾切勿購買來路不明減肥藥品。（警方提供）

    警方呼籲民眾切勿購買來路不明減肥藥品。（警方提供）

    警方呼籲民眾切勿購買來路不明減肥藥品。（警方提供）

    警方呼籲民眾切勿購買來路不明減肥藥品。（警方提供）

    邱男從泰國訂購含毒減肥膠囊來台，尚未開始販售就遭警方逮捕。（警方提供）

    邱男從泰國訂購含毒減肥膠囊來台，尚未開始販售就遭警方逮捕。（警方提供）

    菲籍瓦姓女子。（警方提供）

    菲籍瓦姓女子。（警方提供）

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