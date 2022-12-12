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    酒醉移工遇警臨檢拿證件自清 被逮才想起自己「失聯」大半年

    桃市警桃園分局持續執行威力掃蕩工作，假日期間持續規劃專案勤務，針對外籍移工舞廳、KTV等易滋事場所進行臨檢盤查。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市警桃園分局持續執行威力掃蕩工作，假日期間持續規劃專案勤務，針對外籍移工舞廳、KTV等易滋事場所進行臨檢盤查。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/12/12 15:21

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市警桃園分局持續執行威力掃蕩工作，假日期間規劃專案勤務，針對外籍移工舞廳、KTV等易滋事場所進行臨檢盤查，昨（11日）晚近10點，武陵派出所員警前往中山東路一處地下室舞廳進行臨檢，期間，越南籍武姓男子喝太茫起身去上廁所，聽店內員工說他「逃跑的」，急忙取出證件受檢自清，警清查發現他是失聯移工，帶返警所路上武男才記起自己早於6月遭工廠通報失聯，警詢後交由移民署桃園專勤隊收容。

    桃園分局表示，武陵所昨晚由副所長吳宗穎率領同仁執行專案掃蕩工作，深夜前往轄區中山東路某家地下室舞廳進行臨檢，當場請店家及舞客們配合實施臨檢，並逐一核對在場人員的身分。

    桃園分局說，臨檢期間有名31歲越南籍武姓男子突然起身，搖搖晃晃地要去上廁所，酒醉的他突然聽到店內員工說他是「逃跑移工」，擔心警察會誤會他不願配合現場檢查，想逃跑而抓他，連忙出示證件向員警澄清自己相當配合臨檢並沒有跑，但員警查詢發現他已遭通報失聯，帶回警所前，武男才恍然大悟地喊「啊，我知道了！」只能乖乖就逮。

    桃園分局表示，警方將持續執行威力掃蕩勤務，強力清查轄內酒店、KTV、舞廳、旅賓館等場所，以收嚇阻之效，消弭犯罪於發生前，籲請相關業者配合，發現事端應立即通報警方，警網將第一時間前往處理，共同維護社會秩序，保障民眾安全。

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