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    突襲臨檢舞廳 台南警5分局：宮廟也列訪查對象

    台南警五分局響應警政署掃黑政策，今晚突襲臨檢舞廳，出現小姐一字排開、美腿林立的經典畫面。（民眾提供）（記者王捷攝）

    台南警五分局響應警政署掃黑政策，今晚突襲臨檢舞廳，出現小姐一字排開、美腿林立的經典畫面。（民眾提供）（記者王捷攝）

    2022/12/07 23:42

    〔記者王捷／台南報導〕警政署下令全國掃黑，台南市警五分局今晚突襲臨檢轄內舞廳，近期也會封鎖性威力掃蕩轄區20多間八大行業，容易滋事、不良份子容易聚集的宮廟也列入治安對象派員查訪。

    警政署下令掃黑，部分警分局率先臨檢酒店業者，不過遭基層抨擊做秀，認為臨檢八大行業跟掃黑沒有正相關，應該是想辦法把「幕後黑手」揪出來才對，尤其台南發生學甲槍擊案，南警對稍微影響社會、有規模的案件都積極破案，但越積極卻越有人抨擊，認為小案都這麼積極，為何學甲槍擊案破不了？

    也有警官說為，警政署下令掃黑，全國各警局長都急著想拿出績效，這是警界文化，尤其台南發生了重大槍擊案，南警一定更想有作為，但槍枝、毒品、組織犯罪這種警界傳統的「掃黑」案類都需要時間偵辦，不是說拿出績效就有績效，因此，站在分局的立場，宣示性的臨檢，變成警方的強勢作為，這不是做秀，而是警方短時間內只剩下臨檢可以做。

    南市警五分局今晚突襲臨檢知名舞廳，出現小姐一字排開、美腿林立經典畫面。分局也指出近期起獲大麻販毒案、3名詐欺車手、1件三級毒品，甚至連2件酒駕案都列入績效，但這些案子比起中、北、高雄，部分鬧區派出所可能1晚就能消耗。

    外勤警官認為，這不是警五分局急著「響應」警政署政策，而是台南治安的常態，台南警力少，但治安環境在六都中相對平穩，分局連最常見的酒駕都列入績效，是為了展現警方積極的一面。

    警五分局則說，不只是舞廳，各種八大行業，連不良分子容易出入的宮廟，也列入訪查對象，還給民眾良好的治安環境。

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