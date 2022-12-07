高雄酒店妹足球裝超「兇」！爆乳露蜜腿 排排站臨檢

跟上世足熱的酒店小姐穿著爆乳啦啦隊服排排站讓員警臨檢。（民眾提供）

2022/12/07 09:11

〔記者方志賢、許麗娟、黃良傑／高雄報導〕高雄警方昨晚執行威力掃蕩勤務，針對轄區大型舞廳、酒店等易滋事、鬥毆場所採重點式、密集式臨檢，過程中許多身穿爆乳短裙服裝，腳踩高跟鞋的酒店小姐排排站接受員警檢查。

6日晚間10時10分，高雄市苓雅警分局出動大批警力，針對轄內各大舞廳及酒店等娛樂場所執行強勢臨檢，並於場所周邊交通要道實施路檢，臨檢及路檢聯合執行，加強清查幫派份子，防止不法幫派藉勢作亂。三民一分局昨晚11時起至今天凌晨1點也擴大臨檢，雖然天氣轉涼，但多家酒店小姐仍穿著清涼，甚至有酒店跟上世足熱潮，小姐換穿爆乳啦啦隊服和球鞋、長襪，警方連同交通違規取締共查獲通緝犯3件、公共危險案2件。

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此外，新興分局長古瑞麟今天凌晨0至3時，親自主持勤教及帶隊，前往轄內酒店及治安顧慮路段，進行威力掃蕩及臨檢，警方今晨在新興區青年一路與民權街口，攔查林男（23歲）駕駛的自小客車，盤查時察覺車內女乘客神色慌張，檢視查獲一K盤，內有三級毒品愷他命殘渣，警方立即偵辦移送。

臨檢過程中，警方也找來娛樂場所的業者及幹部加強宣導約制，呼籲善盡社會責任，應有自主管理觀念，發現消費者可能發生糾紛、鬥毆徵兆時，如爭吵、酗酒大聲喧嘩，應即時通報警方機先處置。

警方表示，倘若業者無法自行約制，放任事態擴大，而發生販毒、槍擊、鬥毆滋事等情事，警方列為治安首要目標加強臨檢密度、強度外，也會運用第三方警政策略，提報聯合稽查加強稽核，由目的事業主管機關從嚴審查、依法裁罰，以透過「公安」角度切入處理「治安」問題，以有效維護社會治安。

高雄警威力掃蕩臨檢舞廳、酒店，爆乳、短裙服裝酒店小姐排排站接受臨檢。（民眾提供）

高雄警威力掃蕩臨檢舞廳、酒店，身穿超短低胸洋裝酒店小姐排排站接受臨檢。（民眾提供）

高雄警方昨晚執行威力掃蕩勤務，針對轄區大型舞廳、酒店等易滋事、鬥毆場所採重點式、密集式臨檢。（讀者提供）

三民一分局針對轄區內特定場所臨檢。（民眾提供）

高雄警威力掃蕩臨檢舞廳、酒店，身穿超短低胸洋裝酒店小姐排排站接受臨檢。（民眾提供）

三民一分局針對轄區內特定場所臨檢。（民眾提供）

高市警方今晨全面臨檢、路檢，鎖定八大行業掃蕩黑道幫派檢肅槍毒。（民眾提供）

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